Патрик Беверли может вернуться в «Миннесоту» после выкупа контракта

Теги возможные переходы Лейкерс Миннесота Орландо НБА Патрик Беверли Баскетбол

«Лейкерс» договорились об обмене разыгрывающего Патрика Беверли в «Орландо» на центрового Мо Бамбу.

Как информирует обозреватель Дэйн Мур, Беверли может вернуться в «Миннесоту» после выкупа контракта флоридским клубом.

«Работа в этом направлении уже ведется», – написал Мур.

Отмечается, что Беверли интересен многим командам, которые будут участвовать в плей-офф.

Патрик в прошлом сезоне помог «волкам» вернуться в плей-офф и стал одним из любимцев болельщиков команды из Миннеаполиса. В межсезонье-2022 его обменяли в крупной сделке с участием Руди Гобера.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

💣💣💣 Дюрэнт – в «Финиксе»! Уэстбрука обменяли на Д’Анджело Расселла! Жара в последний день обменов в НБА

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим flanec
Прям как шахматная партия Михаилом Талем разыграна, с каскадом жертв фигур, пешек. В итоге победа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
melwood- lfc
слухи ходили ещё с декабря) так что это будем огромным плюсом для волков) правда придется снова кого-то отчислять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kolyan#15
Посмотрят на бамбу и отчислят летом
Походу так будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ВинниПох
У вас там в заголовке Пэт пол поменял, исправьте пожалуйста )
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dream way
Лучше бы Даллас рассмотрел как вариант
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
Да это просто многоходовочка от Миннесоты, чтобы вернуть все то, что отдали за Гобера. Гении!!!
Невероятные приключения Беверли в Миннеаполисе продолжаются (наверное)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий