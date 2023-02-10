« » договорились об обмене разыгрывающего в « » на центрового Мо Бамбу.

Как информирует обозреватель Дэйн Мур, Беверли может вернуться в «Миннесоту» после выкупа контракта флоридским клубом.

«Работа в этом направлении уже ведется», – написал Мур.

Отмечается, что Беверли интересен многим командам, которые будут участвовать в плей-офф.

Патрик в прошлом сезоне помог «волкам» вернуться в плей-офф и стал одним из любимцев болельщиков команды из Миннеаполиса. В межсезонье-2022 его обменяли в крупной сделке с участием Руди Гобера.

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