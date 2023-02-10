Патрик Беверли может вернуться в «Миннесоту» после выкупа контракта
«Лейкерс» договорились об обмене разыгрывающего Патрика Беверли в «Орландо» на центрового Мо Бамбу.
Как информирует обозреватель Дэйн Мур, Беверли может вернуться в «Миннесоту» после выкупа контракта флоридским клубом.
«Работа в этом направлении уже ведется», – написал Мур.
Отмечается, что Беверли интересен многим командам, которые будут участвовать в плей-офф.
Патрик в прошлом сезоне помог «волкам» вернуться в плей-офф и стал одним из любимцев болельщиков команды из Миннеаполиса. В межсезонье-2022 его обменяли в крупной сделке с участием Руди Гобера.
«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей
💣💣💣 Дюрэнт – в «Финиксе»! Уэстбрука обменяли на Д’Анджело Расселла! Жара в последний день обменов в НБА
Походу так будет.
Невероятные приключения Беверли в Миннеаполисе продолжаются (наверное)