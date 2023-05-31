Кевин Дюрэнт звонил Бобу Майерсу после новости об уходе менеджера из «Голден Стэйт»

По словам Боба Майерса, звездный форвард звонил ему после новости об уходе менеджера из « ».

«Дюрэнт звонил мне во вторник, он сейчас в Монако.

Кевин многое для нас сделал, согласился на переход, зная, какую это вызовет реакцию. Он все знал, мы общались с ним по телефону непосредственно перед принятием решения, я и Джо Лэйкоб. Он все понимал тогда, но у него хватило смелости.

Кевин осуществил все, что мы хотели. Три года выводил нас в финал, дважды становился самым ценным игроком серии, два титула. Если вы любите баскетбол, то должны были наслаждаться игрой Дюрэнта вместе со Стефом и остальными ребятами», – рассказал Майерс.

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