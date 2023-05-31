Кевин Дюрэнт звонил Бобу Майерсу после новости об уходе менеджера из «Голден Стэйт»
По словам Боба Майерса, звездный форвард Кевин Дюрэнт звонил ему после новости об уходе менеджера из «Голден Стэйт».
«Дюрэнт звонил мне во вторник, он сейчас в Монако.
Кевин многое для нас сделал, согласился на переход, зная, какую это вызовет реакцию. Он все знал, мы общались с ним по телефону непосредственно перед принятием решения, я и Джо Лэйкоб. Он все понимал тогда, но у него хватило смелости.
Кевин осуществил все, что мы хотели. Три года выводил нас в финал, дважды становился самым ценным игроком серии, два титула. Если вы любите баскетбол, то должны были наслаждаться игрой Дюрэнта вместе со Стефом и остальными ребятами», – рассказал Майерс.
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