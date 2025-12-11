Маркус Смарт: Нам нужно перезагрузиться. Сейчас мы словно в полусонном состоянии.

«Лейкерс » проиграли «Сан‑Антонио» (119:132) в матче 1/4 финала Кубка НБА. После игры защитник «калифорнийцев» Маркус Смарт рассказал о трудностях команды и уроках, которые удалось извлечь из поражения.

«Нам нужно перезагрузиться, перенастроиться. Сейчас мы словно в полусонном состоянии… пытаемся понять, куда двигаться дальше.

Во‑первых, нам не хватило взаимодействия… у них один из самых быстрых игроков лиги – Де’Аарон Фокс. Мы плохо успевали возвращаться в защиту.

Я продолжаю работать и… верю в свой труд. Сегодня был мой вечер, и, надеюсь, это положит начало тенденции», – сказал 31-летний баскетболист «Лейкерс ».

Выйдя со скамейки запасных, Смарт продемонстрировал высокую результативность: набрал 26 очков – в том числе реализовал 8 трехочковых бросков.