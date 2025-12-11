35-летний баскетболист Джарред Шоу был осужден на 26 месяцев тюрьмы в Индонезии за хранение наркотических веществ

Джарред Шоу попал в тюрьму за хранение наркотиков.

35-летний американский бигмен Джарред Шоу не был выбран на драфте-2014 НБА и провел всю карьеру за рубежом, выступая в разных частях света, включая Южную Америку, Африку и Японию.

Последние сезоны Шоу прошли в Индонезии. В мае баскетболист был арестован за хранение жевательных конфет с наркотическими веществами, ввезенных из Тайланда. Игрок утверждает, что они помогали ему с официально диагностированным хроническим заболеванием кишечника.

9 декабря Шоу был осужден на 26 месяцев тюремного заключения. Адвокат баскетболиста Донте Уэст считает это огромным успехом. Защите удалось снять обвинения в ввозе наркотиков, которые могли привести к пожизненному сроку или даже смертной казни.