Боб Майерс во время регулярки не стал принимать предложение «Уорриорз» о продлении контракта (Рамона Шелберн)

Генеральный менеджер « » не уверен в своем будущем в организации.

Как сообщает источник, близкий к ситуации в «Уорриорз», «после этого все может пойти наперекосяк», говоря о вылете команды во втором раунде.

«По словам источников, во время прошедшего регулярного чемпионата владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб представил несколько предложений о продлении контракта, которые сделали бы Майерса одним из самых высокооплачиваемых менеджеров лиги, и даже предложил ему возможность взять отпуск, если потребуется.

Но Майерс, по словам источников, искренне не знает, что он собирается делать в будущем, и переговоры были отложены на некоторое время», – пишет инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

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