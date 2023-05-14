Боб Майерс во время регулярки не стал принимать предложение «Уорриорз» о продлении контракта (Рамона Шелберн)

Теги Голден Стэйт НБА Джо Лэйкоб Боб Майерс Рамона Шелберн Баскетбол

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс не уверен в своем будущем в организации.

Как сообщает источник, близкий к ситуации в «Уорриорз», «после этого все может пойти наперекосяк», говоря о вылете команды во втором раунде.

«По словам источников, во время прошедшего регулярного чемпионата владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб представил несколько предложений о продлении контракта, которые сделали бы Майерса одним из самых высокооплачиваемых менеджеров лиги, и даже предложил ему возможность взять отпуск, если потребуется.

Но Майерс, по словам источников, искренне не знает, что он собирается делать в будущем, и переговоры были отложены на некоторое время», – пишет инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

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5 комментариев

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Undrey
нет, боб, пулу ты максималку дал - тебе и разгребать) это не из-за того что пул мёртвый и я говорю задним числом, просто не было ни одной причины делать это год назад, смысл торопиться с максималкой если любое предложение ты можешь заматчить и игрок остаётся у тебя, ладно бы скидка была, но за год дать максималку очевидно шальному единалу - ну это преступление перед организацией, насмешка над всеми альтруистическими принципами её игры, над первым контрактом Стэфа) так что давай боб, разгребай)
+13
-1
+12
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Radovan
Ответ Sonder
посреди сезона-то. да так, пустяки
а почему ГМ не может уйти в отпуск посреди сезона, например, между дедлайном и лотереей драфта? как раз это логичнее, чем в межсезонье
+1
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+1
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unrecyclable
отпуск конечно мощный бенефит
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