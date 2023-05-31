Кендрик Перкинс о сезоне «Селтикс»: «Полный провал и разочарование»

Экс-игрок «Селтикс», ныне известный баскетбольный эксперт подвел итоги сезона для бостонской команды.

Перкинс раскритиковал клуб и его поклонников после поражения от « » в 7-матчевой серии финала Восточной конференции.

«Полный провал, разочарование, неудача. Перед началом сезона эта команда была фаворитом, претендовала на титул. Они подписали Малкольма Брогдона, у них не было слабых мест, было все для борьбы за победу в чемпионате.

А еще я разочарован городом Бостоном и штатом Массачусетс. Они все время нападали на меня, был установлен некий стандарт поведения. За восемь с половиной лет, которые я провел в , его всегда называли городом чемпионов… но сейчас у них полный провал, я разочарован болельщиками «Селтикс» из-за того, как они вели себя в сезоне», – заявил Перкинс.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

Больно маме, больно главной звезде, все степени отчаяния. Упущенный шанс «Бостона» войти в историю – в лицах