Кендрик Перкинс о сезоне «Селтикс»: «Полный провал и разочарование»
Экс-игрок «Селтикс», ныне известный баскетбольный эксперт Кендрик Перкинс подвел итоги сезона для бостонской команды.
Перкинс раскритиковал клуб и его поклонников после поражения от «Майами» в 7-матчевой серии финала Восточной конференции.
«Полный провал, разочарование, неудача. Перед началом сезона эта команда была фаворитом, претендовала на титул. Они подписали Малкольма Брогдона, у них не было слабых мест, было все для борьбы за победу в чемпионате.
А еще я разочарован городом Бостоном и штатом Массачусетс. Они все время нападали на меня, был установлен некий стандарт поведения. За восемь с половиной лет, которые я провел в Бостоне, его всегда называли городом чемпионов… но сейчас у них полный провал, я разочарован болельщиками «Селтикс» из-за того, как они вели себя в сезоне», – заявил Перкинс.
Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам
Больно маме, больно главной звезде, все степени отчаяния. Упущенный шанс «Бостона» войти в историю – в лицах
это не снимает ответственности с игроков и тренера, но все же и фанатам нужно быть активней ,в такой важной игре
Сам Перк участвовал в Финале только 3 раза. На 3 раза больше, чем я)