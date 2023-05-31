Кендрик Перкинс о сезоне «Селтикс»: «Полный провал и разочарование»

Теги Бостон Кендрик Перкинс Майами НБА болельщики НБА плей-офф Баскетбол

Экс-игрок «Селтикс», ныне известный баскетбольный эксперт Кендрик Перкинс подвел итоги сезона для бостонской команды.

Перкинс раскритиковал клуб и его поклонников после поражения от «Майами» в 7-матчевой серии финала Восточной конференции.

«Полный провал, разочарование, неудача. Перед началом сезона эта команда была фаворитом, претендовала на титул. Они подписали Малкольма Брогдона, у них не было слабых мест, было все для борьбы за победу в чемпионате. 

А еще я разочарован городом Бостоном и штатом Массачусетс. Они все время нападали на меня, был установлен некий стандарт поведения. За восемь с половиной лет, которые я провел в Бостоне, его всегда называли городом чемпионов… но сейчас у них полный провал, я разочарован болельщиками «Селтикс» из-за того, как они вели себя в сезоне», – заявил Перкинс.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

Больно маме, больно главной звезде, все степени отчаяния. Упущенный шанс «Бостона» войти в историю – в лицах

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2 комментария

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Ann Tretiakova
смотрел 7 игру с Хит ..и вот не было впечатления что фанаты заряжают игроков ( не сказать что тишина была на арене ...Но фанаты точно не дали команде драйва ...

это не снимает ответственности с игроков и тренера, но все же и фанатам нужно быть активней ,в такой важной игре
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Райли Карри
Какой провал? Ребята проиграли в 7й игре финала Востока уступая по ходу серии 0-3. Результат достойный. Учатся. Через год, мб, будут в Финале.
Сам Перк участвовал в Финале только 3 раза. На 3 раза больше, чем я)
+2
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