У Роберта Уильямса желудочный грипп. Игрока рвало во время 7-го матча

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Центровой «Бостона» Роберт Уильямс сыграл всего 14 минут в 7-м матче против «Майами» из-за желудочного гриппа, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По словам Чарании, игрока рвало во время матча.

За 14 минут на паркете Уильямс набрал 8 очков (4 из 5 с игры), сделал 6 подборов, 1 передачу и 1 блок-шот.

«Бостон» проиграл «Майами» в 7-м матче финала Восточной конференции (84:103, 3-4) и завершил сезон.

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11 комментариев

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mold-cel
болел за Бостон. тоже рвало во время матча. эта страшная инфекция передается даже через экран
+24
-1
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Дмитрий Кутузов
У половины Бостона случилась Sru Game...
+4
0
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Дэннис Молинарев
Ответ Tim Timson
выходит что ДиУайт, Тейтум, Брогдон и Таймлорд играли полуживые?
Главный полуживой был тренер
+4
0
+4
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jason82
У кого-то тоже была своя flu game!
+3
0
+3
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ZhunusOFF
Ответ Tim Timson
выходит что ДиУайт, Тейтум, Брогдон и Таймлорд играли полуживые?
Кто такой Таймлорд?
0
0
0
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Eins One
Ответ ZhunusOFF
Кто такой Таймлорд?
Роберт Уильямс
0
0
0
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Райли Карри
Ответ ZhunusOFF
Кто такой Таймлорд?
Роберт Уильямс
0
0
0
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