У Роберта Уильямса желудочный грипп. Игрока рвало во время 7-го матча

Центровой «Бостона» сыграл всего 14 минут в 7-м матче против «Майами» из-за желудочного гриппа, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По словам Чарании, игрока рвало во время матча.

За 14 минут на паркете Уильямс набрал 8 очков (4 из 5 с игры), сделал 6 подборов, 1 передачу и 1 блок-шот.

«Бостон» проиграл «Майами» в 7-м матче финала Восточной конференции (84:103, 3-4) и завершил сезон.

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