Джейсон Тейтум: «Играть дома несложно. Не зря это называется преимуществом домашней площадки»

Форвард «Бостона» не согласен, что команда испытывала проблемы на своей площадке в этом розыгрыше плей-офф.

«Играть дома несложно. Мы не очень хорошо провели первые два матча дома в этой серии, а соперник – хорошо. Сегодня они сыграли хорошо, а мы нет.

Не хочется, чтобы так было. Не зря это называется преимуществом домашней площадки. Здесь несложно играть. У нас отличные болельщики. Мне бы хотелось, чтобы результаты домашних матчей были другими», – сказал Тейтум.

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