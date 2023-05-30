Джейсон Тейтум: «Играть дома несложно. Не зря это называется преимуществом домашней площадки»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум не согласен, что команда испытывала проблемы на своей площадке в этом розыгрыше плей-офф.

«Играть дома несложно. Мы не очень хорошо провели первые два матча дома в этой серии, а соперник – хорошо. Сегодня они сыграли хорошо, а мы нет. 

Не хочется, чтобы так было. Не зря это называется преимуществом домашней площадки. Здесь несложно играть. У нас отличные болельщики. Мне бы хотелось, чтобы результаты домашних матчей были другими», – сказал Тейтум.

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3 комментария

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Кирилл Павлюченко
Несложно влететь на своей любимой площадке в решающем матче двадцатник! - делов-то.
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Budabuda
войти в историю несложно
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celtics7
Не знаю, мне кажется он сгущает краски. Болельщикам Бостона вместе с командой стоит вырасти над собой и стать лучше.
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