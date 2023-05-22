«Торонто» провел собеседование со Стивом Нэшем

« » провел собеседование со на должность главного тренера, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Нэш покинул пост главного тренера «Нетс» в начале сезона-2022/23.

Результат « » под руководством канадского специалиста – 94-67 (58,4%).

Бывший главный тренер «Рэпторс» в прошлом месяце оставил свою должность. Им интересуются «Сиксерс», «Бакс» и «Санз».

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