«Торонто» провел собеседование со Стивом Нэшем

Теги Бруклин Стив Нэш Торонто НБА Ник Нерс Баскетбол

«Торонто» провел собеседование со Стивом Нэшем на должность главного тренера, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Нэш покинул пост главного тренера «Нетс» в начале сезона-2022/23.

Результат «Бруклина» под руководством канадского специалиста – 94-67 (58,4%).

Бывший главный тренер «Рэпторс» Ник Нерс в прошлом месяце оставил свою должность. Им интересуются «Сиксерс», «Бакс» и «Санз».

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6 комментариев

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Tolball
Ответ Сергей Пузанков
Там вроде Мори физрука искал.
Он конечно физрук,но свой физрук!
+4
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+4
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ГРУПА ЗИСК
Распрощаться с Нерсом чтоб взять Нэша.... это будет эпик, конечно
+2
0
+2
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cruyff14@bk.ru
Ответ ГРУПА ЗИСК
Распрощаться с Нерсом чтоб взять Нэша.... это будет эпик, конечно
Для перестройки норм, пиар ход
+1
0
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Сергей Пузанков
Там вроде Мори физрука искал.
0
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Батя ивана
Вау, если Нэша возьмут в Торонто, вскоре Дрейк начнет топить за другую команду
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Tim Timson
да спокуха. это просто канадский Канзас-Сити шафл)... не могли же они не смотреть канадца с рынка для отвода глаз)
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