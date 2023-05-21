Стив Нэш: «Все же немного обидно, что не выиграл чемпионат»

Теги Стив Нэш НБА Баскетбол

Двукратный MVP НБА Стив Нэш признался, что чемпионский титул – это единственное, чего ему не хватает в карьере.

«Все же немного обидно, что не выиграл чемпионат. С другой стороны, жизнь намного больше, чем баскетбол.

Тот факт, что мои команды не добились этого, делает победу особенной. Я играл в четырех или пяти финалах конференций, но так и не преодолел этот рубеж.

Но я сделал все, что мог, и я был одержим своей работой, и я надеюсь, что меня запомнят как отличного партнера по команде, лидера и бойца», – сказал Нэш.

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7 комментариев

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Михаил Опякин
Многие великие не брали, нужно отнестись к этому философически
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sanyoks_
ну стив, что тут сказать
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KakoytoChel
Ответ I LOVE SPORT
Возможно выиграет как главный тренер Не менее ценно думаю
ГСВ дарили ему кольцо как консультанту в 2017 году.
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I LOVE SPORT
Возможно выиграет как главный тренер
Не менее ценно думаю
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Djoyin
Получается, что Патрик МакКоу > Стив Нэш? Нет
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Яма
Пофантазирую немного представив в одной команде Колю и Стива.
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quznez
Ответ sanyoks_
ну стив, что тут сказать
выбрал деньги, бросил друга Новицки, что уж тут, сослагательное наклонение, не проверить про кольца с Дирком.
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