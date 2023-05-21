Стив Нэш: «Все же немного обидно, что не выиграл чемпионат»

Двукратный MVP НБА Стив Нэш признался, что чемпионский титул – это единственное, чего ему не хватает в карьере.

«Все же немного обидно, что не выиграл чемпионат. С другой стороны, жизнь намного больше, чем баскетбол.

Тот факт, что мои команды не добились этого, делает победу особенной. Я играл в четырех или пяти финалах конференций, но так и не преодолел этот рубеж.

Но я сделал все, что мог, и я был одержим своей работой, и я надеюсь, что меня запомнят как отличного партнера по команде, лидера и бойца», – сказал Нэш.

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