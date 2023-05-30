Джейсон Тейтум пришел на 7-й матч в пиджаке с надписью «Все возможно»

Форвард «Бостона» пришел на 7-й матч финала Восточной конференции против «Майами» в пиджаке с надписью «Все возможно».

«Селтикс» потерпели поражение от «Хит» на своей площадке со счетом 84:103 (3-4) и упустили возможность стать первой командой в истории НБА, которая выиграла серию плей-офф, уступая 0-3.

Тейтум подвернул голеностоп на первой минуте встречи, но продолжил игру.

Нет исторического чуда в НБА. «Бостон» отлетел от «Майами» и доказал: победить после 0-3 невозможно

Больно маме, больно главной звезде, все степени отчаяния. Упущенный шанс «Бостона» войти в историю – в лицах

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам