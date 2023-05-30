Джейсон Тейтум пришел на 7-й матч в пиджаке с надписью «Все возможно»

Теги Бостон Майами НБА видео НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум пришел на 7-й матч финала Восточной конференции против «Майами» в пиджаке с надписью «Все возможно».

«Селтикс» потерпели поражение от «Хит» на своей площадке со счетом 84:103 (3-4) и упустили возможность стать первой командой в истории НБА, которая выиграла серию плей-офф, уступая 0-3.

Тейтум подвернул голеностоп на первой минуте встречи, но продолжил игру.

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5 комментариев

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pele_kan
Хирро пришел на игру в панамке с надписью "Не все".
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Archer_Great
Ну в принципе угадал. Все возможно - и получить травму на первых же мгновениях матча, например
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beregost
...а внизу мелким почерком: "например, -19 дома в 7й игре"
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Sonder
димы билана не хватило просто
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Стопы Зайона
Пиджак то хорош, но надо было с удочкой
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