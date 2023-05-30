«Я бы предпочел поражение всухую». Ник Кириос сжег майку «Селтикс»

Теги Бостон Майами НБА видео НБА плей-офф Ник Кириос Баскетбол

26-я ракетка мира Ник Кириос после поражения «Бостона» от «Майами» в 7-м матче финала Восточной конференции НБА (84:102, 3-4) заявил, что разочарован в «Селтикс» и опубликовал видео, как он сжигает майку команды.

«Я не позволю баскетболу повлиять на мое психическое здоровье. Отдаю должное «Хит», хорошая серия. Как болельщик «Бостона», я думал, что мы отыграемся. Калеб Мартин в отдельные моменты превращался в праймового Дуэйна Уэйда.

Голеностоп Тейтума в первой атаке разбил мое сердце на 17 частей, но спасибо Тейтуму за то, что остался и сделал все возможное. Я разочарован в этой команде. Еще один неудачный сезон. «Хит» – молодцы. Джейлен Браун с его потерями ... Не могли ничего попасть из-за трехочковой дуги. Сейчас буду тренироваться с разбитым на 17 частей сердцем.

Не буду врать. Думаю, пришло время расстаться с Маркусом Смартом и Робертом Уильямсом.

Я бы предпочел поражение всухую. Какое гнилое выступление», – сказал австралийский теннисист.

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24 комментария

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Aleksey Novikov
Псих какой то
+34
-1
+33
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pele_kan
"Я не позволю баскетболу повлиять на мое психическое здоровье."
Кажется уже поздно пить боржом)
+23
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+23
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Derek Apple
Думаю Кельтам такой болельщик не нужен)
+21
-2
+19
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MrFrost
Всё, теперь нашли отмазу с галиком татума. Очень удобно)
+8
-2
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Амбидекстер Сцевола
Джейсон Тейтум сжёг пиджак с надписью "Всё возможно"
+6
0
+6
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Евгений Денисов
а с Брауном не пришло время расстаться? эти ребята хотя бы пахали и отрабатывали свои ролевые статусы на 150%. Браун если в прошлом плейофф хотя бы эпизодически тянул,в этом году просто потопил команду
+6
-1
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Кирилл Павлюченко
"Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?!"
+5
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Marky777
Ответ Aleksey Novikov
Псих какой то
Всегда таким был
+4
0
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Cubs-V
26 австралийская ракетка пытается сжечь край майки Бостона зажигалкой за 30 рублей? Он думал, что она вспыхнет?
Что происходит?
+3
0
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Al561
Я не позволю никому повлиять на мое психическое здоровье - сказал Ник Кириос, покупая огнемёт)))
+2
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Ann Tretiakova
Ответ Амбидекстер Сцевола
Джейсон Тейтум сжёг пиджак с надписью "Всё возможно"
оказалось все же возможно не все ))))
+2
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NikolayOss
Проиграй они всухую, он вопил бы точно так же, не?
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Leshiy888
Чёт, не горит. Уппсс)))
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Илья Савчук
Дурдом вызывали?
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Цинциннат Ц.
Подскажите, какой у него ник на спортсе? Что-то знакомое в его словах, но не припомню.
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Эдмонд
в последней атаке Ник разбил ракеткой голову серены
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Амбидекстер Сцевола
Ответ Ann Tretiakova
оказалось все же возможно не все ))))
Просто нужно чётче формулировать свои желания. А то они иногда сбываются.
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Александр Спирин
*«Я бы предпочел поражение всухую». Фигурист Ник Кириос сжег майку «Селтикс»
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ARAMIS777
Хайпожор грёбаный.
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ГРУПА ЗИСК
Расстаться со Смартом и Уильямсом??? главных виновников поражения нашёл...
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софочка
Типичный среднестатистический фан Бостона
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Водяра
Ответ Aleksey Novikov
Псих какой то
Все болельщики у зелёных психи. Бостон вообще город отбитых ирландских иммигрантов и их отпрысков.
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Михаил Казадаев
Ответ Ann Tretiakova
оказалось все же возможно не все ))))
протсо наверно хотел по хайпить на этом)
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Александр Спирин
Ответ NikolayOss
Проиграй они всухую, он вопил бы точно так же, не?
К сухому поражению вообще вопросов не бывает. За 1-4 ещё и похвалят, 2-4 - норм, но вот за 3-4 завсегда обматерят.
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