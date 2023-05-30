«Я бы предпочел поражение всухую». Ник Кириос сжег майку «Селтикс»

26-я ракетка мира Ник Кириос после поражения «Бостона» от «Майами» в 7-м матче финала Восточной конференции НБА (84:102, 3-4) заявил, что разочарован в «Селтикс» и опубликовал видео, как он сжигает майку команды.

«Я не позволю баскетболу повлиять на мое психическое здоровье. Отдаю должное «Хит», хорошая серия. Как болельщик «Бостона», я думал, что мы отыграемся. Калеб Мартин в отдельные моменты превращался в праймового Дуэйна Уэйда.

Голеностоп Тейтума в первой атаке разбил мое сердце на 17 частей, но спасибо Тейтуму за то, что остался и сделал все возможное. Я разочарован в этой команде. Еще один неудачный сезон. «Хит» – молодцы. Джейлен Браун с его потерями ... Не могли ничего попасть из-за трехочковой дуги. Сейчас буду тренироваться с разбитым на 17 частей сердцем.

Не буду врать. Думаю, пришло время расстаться с Маркусом Смартом и Робертом Уильямсом.

Я бы предпочел поражение всухую. Какое гнилое выступление», – сказал австралийский теннисист.

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