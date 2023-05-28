Ник Нерс может занять должность главного тренера «Сиксерс» благодаря «прекрасным отношениям» с Дэрилом Мори

Теги Филадельфия Финикс НБА Дэрил Мори Ник Нерс Баскетбол

У бывшего главного тренера «Торонто» Ника Нерса прекрасные отношения с президентом по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрилом Мори, отмечает журналист The Philadelphia Inquirer Кит Помпи. Это может сыграть решающую роль при выборе нового главного тренера «Сиксерс».

Будучи генеральным менеджером «Хьюстона», Мори взял на работу Нерса перед сезоном-2011/12 и назначил главным тренером команды G-лиги «Рио-Гранде».

В понедельник Нерс прошел собеседование в «Филадельфии», а в четверг встретился с представителями «Финикса». Согласно источникам, 55-летний тренер размышляет, где ему лучше продолжить карьеру.

Доку Риверсу не помогли «Камон» и «Летсгоу». Он опять проиграл серию, в которой вел 3-2

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11 комментариев

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xamer 9
Ответ Sonder
тренер
Очень интересный диалог, продолжайте
+6
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Амбидекстер Сцевола
Филу и должен выбрать. Состав хороший, отношения с ГМ тоже, проблемных пассажиров (настолько проблемных, как в Санз), нет. Тогда как в Финиксе Крис Пол и КД, немножко неуправляемые, того и гляди, подпортят резюме, как Нэшу и Аткинсону. Что тут думать.
+2
-1
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Юлия Закаблукова
Ответ Iguodala
в бакс уже нашли тренера
Кто он
+1
0
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Iguodala
Ответ Юлия Закаблукова
Кто он
Эдриан Грифин, ассистент Торонто
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ВладиславМартынов
Ну всё ясно. Поставят белого снимать сливки после того, как Камонлетсгоу всё выстроил
0
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Iguodala
Ответ Юлия Закаблукова
В бакс
в бакс уже нашли тренера
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Sonder
Ответ Юлия Закаблукова
Кто он
тренер
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Swhat
Ответ Юлия Закаблукова
Кто он
Помощник Нерса по Торонто
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Nikola Shell
Ответ Юлия Закаблукова
Кто он
Док Риверс же
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skreamer
Ответ Юлия Закаблукова
В бакс
В Торонто!
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