Ник Нерс может занять должность главного тренера «Сиксерс» благодаря «прекрасным отношениям» с Дэрилом Мори
У бывшего главного тренера «Торонто» Ника Нерса прекрасные отношения с президентом по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрилом Мори, отмечает журналист The Philadelphia Inquirer Кит Помпи. Это может сыграть решающую роль при выборе нового главного тренера «Сиксерс».
Будучи генеральным менеджером «Хьюстона», Мори взял на работу Нерса перед сезоном-2011/12 и назначил главным тренером команды G-лиги «Рио-Гранде».
В понедельник Нерс прошел собеседование в «Филадельфии», а в четверг встретился с представителями «Финикса». Согласно источникам, 55-летний тренер размышляет, где ему лучше продолжить карьеру.
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