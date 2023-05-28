Ник Нерс может занять должность главного тренера «Сиксерс» благодаря «прекрасным отношениям» с Дэрилом Мори

У бывшего главного тренера «Торонто» прекрасные отношения с президентом по баскетбольным операциям «Филадельфии» , отмечает журналист The Philadelphia Inquirer Кит Помпи. Это может сыграть решающую роль при выборе нового главного тренера «Сиксерс».

Будучи генеральным менеджером «Хьюстона», Мори взял на работу Нерса перед сезоном-2011/12 и назначил главным тренером команды G-лиги «Рио-Гранде».

В понедельник Нерс прошел собеседование в «Филадельфии», а в четверг встретился с представителями « ». Согласно источникам, 55-летний тренер размышляет, где ему лучше продолжить карьеру.

Доку Риверсу не помогли «Камон» и «Летсгоу». Он опять проиграл серию, в которой вел 3-2