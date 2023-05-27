Главный тренер «Клипперс», , скорее всего, продолжит тренировать команду.

«Ходят слухи, что Лю интересен «Санз». Но несколько знакомых с ситуацией источников ожидают, что он останется в «Клипперс» и его не стоит рассматривать как опцию для команд, которые остались без тренеров», – пишет обозреватель SportsNet New York Йен Бегли.

Последний из двух сезонов, оставшихся в действующем контракте Лю с «Клипперс» (сезон-24/25), является негарантированным.

Лю вступил в должность главного тренера « » в 2020 году, а в 2021-м вывел команду в финал Западной конференции. Нынешний сезон команда завершила в первом раунде плей-офф, проиграв « ».

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