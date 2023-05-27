Тайрон Лю, как ожидается, продолжит тренировать «Клипперс»

Теги Тайрон Лю Клипперс Финикс НБА Баскетбол

Главный тренер «Клипперс», Тайрон Лю, скорее всего, продолжит тренировать команду.

«Ходят слухи, что Лю интересен «Санз». Но несколько знакомых с ситуацией источников ожидают, что он останется в «Клипперс» и его не стоит рассматривать как опцию для команд, которые остались без тренеров», – пишет обозреватель SportsNet New York Йен Бегли.

Последний из двух сезонов, оставшихся в действующем контракте Лю с «Клипперс» (сезон-24/25), является негарантированным.

Лю вступил в должность главного тренера «Клипперс» в 2020 году, а в 2021-м вывел команду в финал Западной конференции. Нынешний сезон команда завершила в первом раунде плей-офф, проиграв «Финиксу».

«Бостон» с наскока разгромил «Майами» и продолжает камбэк с 0-3. Джимми Батлер не впечатлен

«В Лос-Анджелесе миллионы женщин. Какого черта ты связался с дочкой владельца?» Фил Джексон и Джинни Басс нарушали все правила НБА целых 17 лет

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cruyff14@bk.ru
Отличный тренер, в санс бы не помешал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий