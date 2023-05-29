«Барселона» потратила более 300 млн евро на зарплату игроков за последние 13 лет и ни разу не выиграла Евролигу

«Барселона» выиграла свой последний титул чемпиона в 2010 году.

С бюджетом в 37 миллионов евро «Барса» заняла 4-е место в «Финале четырех» в этом сезоне.

С тех пор как «Барса» в последний раз выигрывала Евролигу в 2010 году, за 13 лет она потратила на зарплату игроков более 300 миллионов евро, отмечает журналист Хулиан Фелипо из Mundo Deportivo. Если учесть бюджет текущего сезона, то сумма составит 337,6 млн евро.

Ранее сообщалось, что « » планирует сократить бюджет на 20-25 процентов.

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