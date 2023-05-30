Шарунас Ясикявичюс: «Хочу стать чемпионом Испании. Это единственное, что у меня осталась возможность выиграть в этом году»

Главный тренер «Барселоны» признался, что несмотря на неудачу на международной арене, он настроен стать победителем чемпионата Испании.

«Никогда не знаешь, когда закончится карьера в «Барселоне», особенно карьера игроков. Потому что моя, как тренера, только начинается, верно?

У вас есть статистика, что мы не выиграли столько чемпионатов, столько кубков или столько . В некоторых случаях остается выиграть что-то одно. Мне все равно, есть у меня контракт или нет, я хочу стать [чемпионом Испании].

Это единственное, что у меня осталась возможность выиграть в этом году. Позже летом я обсужу с друзьями все произошедшее за бокалом вина. Но сейчас я думаю о другом. Так и улучшают свое резюме», – сказал тренер.

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