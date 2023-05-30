Шарунас Ясикявичюс: «Хочу стать чемпионом Испании. Это единственное, что у меня осталась возможность выиграть в этом году»

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Барселона чемпионат Испании Баскетбол

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс признался, что несмотря на неудачу на международной арене, он настроен стать победителем чемпионата Испании.

«Никогда не знаешь, когда закончится карьера в «Барселоне», особенно карьера игроков. Потому что моя, как тренера, только начинается, верно?

У вас есть статистика, что мы не выиграли столько чемпионатов, столько кубков или столько Евролиг. В некоторых случаях остается выиграть что-то одно. Мне все равно, есть у меня контракт или нет, я хочу стать [чемпионом Испании].

Это единственное, что у меня осталась возможность выиграть в этом году. Позже летом я обсужу с друзьями все произошедшее за бокалом вина. Но сейчас я думаю о другом. Так и улучшают свое резюме», – сказал тренер.

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1 комментарий

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Russ Ivan
Словесный понос от человека не на своём месте. Его уровень выигрывать с ноунеймами из Нептунаса или Невежиса...
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