Джимми Батлер – MVP финальной серии Восточной конференции
Форвард «Майами» Джимми Батлер – MVP финальной серии Восточной конференции.
Батлер обошел своего партнера по команде Калеба Мартина – он получил 5 из 9 голосов медиа.
В серии с «Бостоном» Батлер в среднем набирал 24,7 очка, 7,6 подбора и 6,7 передачи.
Он был точен в 42% бросков с игры.
Показатели Калеба Мартина: 19,3 очка и 6,4 подбора при 60,2% реализации с игры и 48,9% из-за дуги.
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Но когда запахло жаренным, он сделал то, что обычно делал его возможный отец - пошел и забрал игру, хоть нельзя преуменьшать вклад команды))
Но в финале нужна еще более сильная версия Батлера.
И справедливо,что встретятся лучший игрок ПО запада,а то и всей НБА против того кого не волнуют никакие регалии соперника, лучший игрок ПО с востока.
Что Йокич ,что Джимбо выдают исторического масштаба перфомансы.