Джимми Батлер – MVP финальной серии Восточной конференции

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Форвард «Майами» Джимми Батлер – MVP финальной серии Восточной конференции.

Батлер обошел своего партнера по команде Калеба Мартина – он получил 5 из 9 голосов медиа.

В серии с «Бостоном» Батлер в среднем набирал 24,7 очка, 7,6 подбора и 6,7 передачи.

Он был точен в 42% бросков с игры.

Показатели Калеба Мартина: 19,3 очка и 6,4 подбора при 60,2% реализации с игры и 48,9% из-за дуги.

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31 комментарий

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Кирилл
Это круто, что журналисты так отметили Калеба Мартина - Бэм явно должен отдать ему пару миллионов из своей зп за такую серию )
+29
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+28
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Аморалинни
Привет всем, кто смеялся над ухмылками Джимми)
+32
-7
+25
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Starki92
А ведь после 6-ой игры казалось, что Джимми уже практически не может. Тело не позволяет.
Но когда запахло жаренным, он сделал то, что обычно делал его возможный отец - пошел и забрал игру, хоть нельзя преуменьшать вклад команды))
Но в финале нужна еще более сильная версия Батлера.
+15
-2
+13
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Денис Кёнигсберг
Человек слова, а не трепач
+11
-1
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xamer 9
Ответ Аморалинни
Привет всем, кто смеялся над ухмылками Джимми)
Легко так говорить после победы. Представьте поражение в седьмом матче - как бы говорили про Майами и Батлера в такой ситуации, ему бы и ухмылку и зазнайство тааак припомнили
+11
-1
+10
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Марсель Объелся
Обокрали Калеба Мартина. Простой незадрафтованный парень из НС Стейта заслужил больше него
+14
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greatst
Много голосов за мартина, но это видимо эффект последней игры, которую он провел просто шикарные. В целом по серии конечно джимми заслужил. Первые 2 игры в бостоне точно батлер был лучшим, ну и плюс понятно что как лидер он многое дал команде сегодня
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-2
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haykblaugrana
Конкретно в этой серии Калеб Мартин был МВП
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Notionalist Notionalist
Ответ xamer 9
Легко так говорить после победы. Представьте поражение в седьмом матче - как бы говорили про Майами и Батлера в такой ситуации, ему бы и ухмылку и зазнайство тааак припомнили
А этом и смысл, легко ухмыляться, когда ничем не рискуешь
+9
-2
+7
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Mish Mish
Ответ Марсель Объелся
Батлер. И он же играл хуже Мартина в играх 3, 6 и 7
6ю слили. в последней спорно. батлер не только очки набирает. мартин же чисто 3 энд Д игрок у которого залетело чуть больше, чем надо. против него и играют не как с джимми. думаю старт с 2-0 в гостях это основа всей серии и заслуга джимми.
+9
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Свежий
Джимбо все-таки Батя получается? 😎
+6
-2
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Марсель Объелся
Ответ Mish Mish
кто первые игры в бостоне затащил?
Батлер. И он же играл хуже Мартина в играх 3, 6 и 7
+4
0
+4
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grishay10@mail.ru
Ответ Кирилл
Это круто, что журналисты так отметили Калеба Мартина - Бэм явно должен отдать ему пару миллионов из своей зп за такую серию )
Лаури должен всю зп отдать ему))
+3
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+3
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Daishi
Очень трудный выбор и Джимбо не особо просел по уровню, хотя к концу серии и накушался и Бостон его прилично прихватил. Как по мне, Калеб 100% победный х-фактор в этой серии, всю серию Маззулла с первой игры с открытым ртом на него смотрел, ничего не предпринимал для нейтрализации, так Калеб всю дорогу и насиловал Бостон и трехами и свободным взрезом краски.
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Марсель Объелся
Ответ Mish Mish
6ю слили. в последней спорно. батлер не только очки набирает. мартин же чисто 3 энд Д игрок у которого залетело чуть больше, чем надо. против него и играют не как с джимми. думаю старт с 2-0 в гостях это основа всей серии и заслуга джимми.
Справедливости ради, у Батлера прям просела эффективность в этой серии. Джимбо лишь раз добрался до 50% с игры, тогда как Мартин лишь раз опустился ниже пятидесяти. Может я уже натягиваю сову на глобус, но мне чертовски обидно, что парня из нашего колледжа не наградили за такую прекрасную игру
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Амбидекстер Сцевола
Слушаю его речь и понимаю, в финале Денверу легко не будет.
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Mish Mish
Ответ Марсель Объелся
Справедливости ради, у Батлера прям просела эффективность в этой серии. Джимбо лишь раз добрался до 50% с игры, тогда как Мартин лишь раз опустился ниже пятидесяти. Может я уже натягиваю сову на глобус, но мне чертовски обидно, что парня из нашего колледжа не наградили за такую прекрасную игру
я думаю проигранные игры можно не рассматривать. но против джимми и играют по-другому. ну и он тупо больше делает. мартин сыграл как хороший Клэй Томпсон, но все равно это не то, что делают Карри или Батлер.
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Yaroslove
Тут кто-то писал, что Калеб Мартин может вырасти в игрока Олл-Стар уровня )) Чем чёрт не шутит, может он и прав в итоге окажется ))
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Адильхан Абдусаламов
Джимбо сильнейший игрок и лидер этого ПО на востоке.
И справедливо,что встретятся лучший игрок ПО запада,а то и всей НБА против того кого не волнуют никакие регалии соперника, лучший игрок ПО с востока.
Что Йокич ,что Джимбо выдают исторического масштаба перфомансы.
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Answer1
Приятно, что Калеб удостоился такого внимания, уверен, если бы награду получил он, Джимбо бы ни капли не расстроился, по видео видно, что эта награда совсем не то, что ему нужно - Кубок Ларри О’Брайена вот его цель.
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Перстень Уэстбрука
Ответ grishay10@mail.ru
Лаури должен всю зп отдать ему))
Даа, Лаури был ужасен
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Mish Mish
Ответ Марсель Объелся
Обокрали Калеба Мартина. Простой незадрафтованный парень из НС Стейта заслужил больше него
кто первые игры в бостоне затащил?
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Air Rodman
Был в шаге от вечного позора (первый лидер в истории НБА, который слил серию с 3-0), но вместо этого добавил в свое резюме ещё один жирный жирный плюсик.
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-1
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Аморалинни
Ответ Марсель Объелся
Обокрали Калеба Мартина. Простой незадрафтованный парень из НС Стейта заслужил больше него
Ага, против Мартина же лучшие дефендеры всю серию играли)))
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Nikolay
9 человек только голосуют? Это трофей НБА или другая награда?
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