Джимми Батлер – MVP финальной серии Восточной конференции

Форвард « » – MVP финальной серии Восточной конференции.

Батлер обошел своего партнера по команде Калеба Мартина – он получил 5 из 9 голосов медиа.

В серии с « » Батлер в среднем набирал 24,7 очка, 7,6 подбора и 6,7 передачи.

Он был точен в 42% бросков с игры.

Показатели Калеба Мартина: 19,3 очка и 6,4 подбора при 60,2% реализации с игры и 48,9% из-за дуги.

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