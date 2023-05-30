«Денвер» встретится с «Майами» в финале НБА
«Майами» в гостях обыграл «Бостон» в 7-м матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА (103:84, 4-3).
«Денвер» без поражений справился с «Лейкерс» в решающем противостоянии Запада (4-0).
«Наггетс» встретятся с «Хит» в финале НБА. Серия начнется на паркете команды из Колорадо.
Первая встреча пройдет уже в четверг, 1 июня.
Расписание финала НБА 2023:
1-й матч – 1 июня в Денвере
2-й матч – 4 июня в Денвере
3-й матч – 7 июня в Майами
4-й матч – 9 июня в Майами
5-й матч – 12 июня в Денвере*
6-й матч – 15 июня в Майами*
7-й матч – 18 июня в Денвере*
* – если потребуется.
Попадание Уайта – самое потрясающее, что случилось в спорте за этот год. Запомним каждую секунду этого чуда
«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились
Откуда взялся Деррик Уайт, который за 0,1 секунды спас «Бостон»?
Это лучшая мотивация для команды.
Главное, только 3-0 не повести в финале.
Теперь,либо Джимбо,либо Колян получат по перстню и званию MVP плова. Оба этого достойны.
Пусть победит сильнейший!
З.ы. Я за хит если что, но йокич просто в лучшей форме и лучший игрок лиги сейчас. Плюс команда свежая и мотивированная, а майами все силы и эмоции оставил уже