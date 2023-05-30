«Денвер» встретится с «Майами» в финале НБА

Теги Бостон Денвер Лейкерс Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Майами» в гостях обыграл «Бостон» в 7-м матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА (103:84, 4-3).

«Денвер» без поражений справился с «Лейкерс» в решающем противостоянии Запада (4-0).

«Наггетс» встретятся с «Хит» в финале НБА. Серия начнется на паркете команды из Колорадо.

Первая встреча пройдет уже в четверг, 1 июня.

Расписание финала НБА 2023:

1-й матч – 1 июня в Денвере

2-й матч – 4 июня в Денвере

3-й матч – 7 июня в Майами

4-й матч – 9 июня в Майами

5-й матч – 12 июня в Денвере*

6-й матч – 15 июня в Майами*

7-й матч – 18 июня в Денвере*

* – если потребуется.

Попадание Уайта – самое потрясающее, что случилось в спорте за этот год. Запомним каждую секунду этого чуда

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились

Откуда взялся Деррик Уайт, который за 0,1 секунды спас «Бостон»?

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50 комментариев

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Alexander Permyakov
Никола, просыпайся, они доиграли.
+54
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Starki92
Хорошо, что в Майами снова никто не верит.
Это лучшая мотивация для команды.
Главное, только 3-0 не повести в финале.
+12
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Перстень Уэстбрука
Бостон и Майами сделали все для победы Наггетс в финале
+10
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Sanan1908
Мне кажется 4-2 в пользу Денвера.
+7
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ARAMIS777
Отличный финал,как я и хотел.
Теперь,либо Джимбо,либо Колян получат по перстню и званию MVP плова. Оба этого достойны.
Пусть победит сильнейший!
+7
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fedorbazaykin
Надо же:две команды из штата Флорида с 8 места в финале
+7
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Ballboy13
Ай да Майами! Ну какие же красавцы. Потрепали конечно нервы болельщиков, но последнюю игру очень уверенно провели, чего не скажешь о Бостоне, которые казалось бы, после трех подряд побед, да еще и на своей арене должны были просто показать что-то фантастическое, а в итоге оподливились по полной.
+7
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YOKODZUMA
Ответ Alexander Permyakov
Никола, просыпайся, они доиграли.
А, чо, кто здесь?
+6
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Леди Гаага
Представили лицо бостонского менеджмента,когда они осознают,что нужно будет маму продавать для зарплаты дуэта чокеров?
+5
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Свежий
Ответ пердак
J͜͡o͜͡k͜͡i͜͡c͜͡ ͜͡M͜͡V͜͡P͜͡
Это надпись MVP на вязаной колбасе?)
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Марсель Объелся
Денвер во второй раз сыграет с командой с восьмого места в этом плей офф. Сначала Миннесота, теперь Майами, а какая пропасть между ними
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гилберт
Ответ Перстень Уэстбрука
Бостон и Майами сделали все для победы Наггетс в финале
Денверу такая помощь и не нужна.
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psixyec
Лицо фанатов чокеров представили?
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пердак
J͜͡o͜͡k͜͡i͜͡c͜͡ ͜͡M͜͡V͜͡P͜͡
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Oleg Nikolaev
Поддался уговорам на спортсе о том, что этот матч нельзя пропускать, что это вкуснейшее зрелище и что можно сказать... Это одна из самых скучных игр, что я видел, не в НБА, а вообще
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Yaroslove
Вроде фаворит очевиден. Но сколько раз дележ шкуры неубитого медведя приводил к самым неожиданным последствиям )) Поэтому жду интересную борьбу и пусть победит сильнейший ))
+3
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dev0
При все любви к Споэлстре, за Йокича. Пускай уделает эту лигу полностью.
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Антон
Бостон, спасибо за серию, было круто.
+3
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Денис Кёнигсберг
Третий свип Хит ждёт
+3
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Сергей Галынский
Просто за 🔥 баскетбол
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greatst
Ответ Sanan1908
Мне кажется 4-2 в пользу Денвера.
Это будет подарком для болельщиков) первые 2 денвер дома точно должен забирать, и потом может быть 4-0 или 4-1.
З.ы. Я за хит если что, но йокич просто в лучшей форме и лучший игрок лиги сейчас. Плюс команда свежая и мотивированная, а майами все силы и эмоции оставил уже
+2
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Леди Гаага
Денвер большой фаворит,но Майами уже сколько раз доказал,что из нельзя списывать. Болеем за 7 игр!
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Первый шаг Кобе
С 8 места в финал. Шикарно
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-2
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Кавабунга Шреддоголовый
Денвер, просыпаемся!!!
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YOKODZUMA
Ответ Maxxx_KST
Джокер и Джамал против Джимми Джордана) Финал будет огненный 🔥
Проблема в том что батлер прям уже совсем на ободах
+1
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