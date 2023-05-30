«Денвер» встретится с «Майами» в финале НБА

« » в гостях обыграл « » в 7-м матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА (103:84, 4-3).

« » без поражений справился с « » в решающем противостоянии Запада (4-0).

«Наггетс» встретятся с «Хит» в финале . Серия начнется на паркете команды из Колорадо.

Первая встреча пройдет уже в четверг, 1 июня.

Расписание финала НБА 2023:

1-й матч – 1 июня в Денвере

2-й матч – 4 июня в Денвере

3-й матч – 7 июня в Майами

4-й матч – 9 июня в Майами

5-й матч – 12 июня в Денвере*

6-й матч – 15 июня в Майами*

7-й матч – 18 июня в Денвере*

* – если потребуется.

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