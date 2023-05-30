Когда Кевин Лав участвует в плей-офф, его команда доходит до финала

Теги Майами НБА Кевин Лав НБА плей-офф Баскетбол

Очередная команда Кевина Лава – теперь «Майами» – сыграет в финале НБА. Форвард участвовал в плей-офф НБА 5 раз и всегда оказывался в финальной серии: с 2015 года по 2018 в составе «Кливленда», в 2023 году – в составе «Хит».

Лав присоединился к «Хит» по ходу сезона после того, как его отчислили из «Кливленда». Его средние показатели в плей-офф-2023 – 6,9 очка, 5,8 подбора и 1,4 передачи.

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6 комментариев

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Air Rodman
Love loves finals.
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Свежий
Стиль "Все или ничего!"
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LBJ236
Кевин крут. Вот на что способна НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ!
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Starki92
Талисман
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Nikolay
Но звездный игрок ветеран выходил всего 5 раз в плей-офф.
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Vagant
Нам предстоит увидеть финал золушек.:)
У Денвера это первый финал НБА в истории. Хит зашла в финал через ПИ, заняв 8-е место на Востоке.
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