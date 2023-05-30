Очередная команда – теперь « » – сыграет в финале . Форвард участвовал в плей-офф НБА 5 раз и всегда оказывался в финальной серии: с 2015 года по 2018 в составе «Кливленда», в 2023 году – в составе «Хит».

Лав присоединился к «Хит» по ходу сезона после того, как его отчислили из «Кливленда». Его средние показатели в плей-офф-2023 – 6,9 очка, 5,8 подбора и 1,4 передачи.