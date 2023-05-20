Брайан Уиндхорст: «Виктор Вембаньяма сделал все, что известно науке, чтобы уберечь себя от травм»

Теги НБА драфт НБА Брайан Уиндхорст Виктор Вембаньяма Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, 19-летний французский форвард Виктор Вембаньяма последние годы активно занимался укреплением ног, чтобы избежать травм.

«Вембаньяма на протяжении последних трех или четырех лет выполнял серию упражнений для укрепления ног, чтобы избежать потенциальных травм.

Не на 100 процентов, конечно, но он сделал все, что известно науке, чтобы уберечь себя», – сказал Уиндхорст.

Вембаньяма считается главным претендентом на 1-й номер драфта-2023.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме

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16 комментариев

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khali
Очень интересно следить еще из медицинско-научной точки зрения. Смотришь фото янниса с драфта и сейчас и видишь персонажа марвел) явно вемби через 3 года карьеры прокачается, как надо)
Только Зайон все не похудеет, а массу они там набирать умеют.
+17
-1
+16
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Александр Спирин
Ответ malinin
Что именно он делал, интерсно, конечно.
Башлял инсайдеру ESPN, например.
+11
-2
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Dark Lion
Ответ khali
Очень интересно следить еще из медицинско-научной точки зрения. Смотришь фото янниса с драфта и сейчас и видишь персонажа марвел) явно вемби через 3 года карьеры прокачается, как надо) Только Зайон все не похудеет, а массу они там набирать умеют.
Кто хочет играть в баскетбол сразу видно. А Зайон хочет жрать и жирныц контракт
+7
-1
+6
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Куприн
Ответ Xell
И тем не менее такой рост будет давить после 30лет.Просто вспомните Яо Мина.
Яо весил как два Вембаньямы. Врядли от нагрузки своего тела он будет травмироваться, но любой контакт в такие длинные ноги рискует разрывом связок обернуться.
+3
0
+3
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Алексей Виноградов
Ответ khali
Очень интересно следить еще из медицинско-научной точки зрения. Смотришь фото янниса с драфта и сейчас и видишь персонажа марвел) явно вемби через 3 года карьеры прокачается, как надо) Только Зайон все не похудеет, а массу они там набирать умеют.
Стеф лет 10 не мог набрать только почему-то.
и есть определённые вопросы по Покушевски. ;-)
+3
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Abdulla
Так и вижу, как Брайан Уиндхорст лично, на глаз и на ощупь определяет, что Витя поработал над своими коленями на 78%...
+2
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Abdulla
Он мне напоминает Порзингиса. Нет, ну реально, это самый близкий вариант. Порзингис + Ральф Сэмпсон.
У Порзигода рост 221, у Сэмпсона 224, у Вити 221 пока.
Оба убили колени ещё до 30 лет.
Даже намного раньше.
Порзингис, правда, перешёл в режим игра = восстановление, оно идёт всю его карьеру. Если бы не работа над собой и физиотерапия, то уже закончил бы.
Витя, не подведи, пожалуйста.
И мышечную массу вовсе не обязательно набирать. По 1 кг. в сезон давай, от греха подальше :)

О, ну и забавные факты:
У Сэмпсона четверо детей от бывшей жены.
Также у Сэмпсона есть еще четверо детей от четырех женщин.
+3
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arspurs9
Ответ khali
Очень интересно следить еще из медицинско-научной точки зрения. Смотришь фото янниса с драфта и сейчас и видишь персонажа марвел) явно вемби через 3 года карьеры прокачается, как надо) Только Зайон все не похудеет, а массу они там набирать умеют.
Не согласен.
Яннис даже на драфте был внешне в хорошей форме. Менее раскачан, да, но он был крепким.
По Виктору у меня огромные вопросы. Да, сейчас он хорош, спору нет. Но что будет с ним в НБА за 3-5 лет - огромная загадка. И, кстати, я совсем не уверен что он и его тело выдержат.
То, что он "раскачается" - даже близко не истина, а лишь вопрос. Он может быть не в состоянии таскать железо с утра до ночи и может лишь наносить вред своему организму этим. Со стороны сложно судить. Но как правило такие люди не могут раскачаться до состояния Янниса.
А высокого дистрофика в НБА, на мой взгляд, могут довольно быстро сломать.
Так что будем посмотреть.
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malinin
Что именно он делал, интерсно, конечно.
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Батя ивана
Главное не повторить историю Холмгрэна в предсезонке)
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Pikachu Pikachu
Понятное дело, что во французской лиге всего 34 матча, но надо отметить, что он отыграл все матчи, гоняя больше 30 минут за игру
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morgan23
Ответ khali
Очень интересно следить еще из медицинско-научной точки зрения. Смотришь фото янниса с драфта и сейчас и видишь персонажа марвел) явно вемби через 3 года карьеры прокачается, как надо) Только Зайон все не похудеет, а массу они там набирать умеют.
От генетики тоже очень много зависит. На ум сразу приходит Кириленко. Который что тогда, что сейчас - худой как спичка
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morgan23
Ответ Abdulla
Он мне напоминает Порзингиса. Нет, ну реально, это самый близкий вариант. Порзингис + Ральф Сэмпсон. У Порзигода рост 221, у Сэмпсона 224, у Вити 221 пока. Оба убили колени ещё до 30 лет. Даже намного раньше. Порзингис, правда, перешёл в режим игра = восстановление, оно идёт всю его карьеру. Если бы не работа над собой и физиотерапия, то уже закончил бы. Витя, не подведи, пожалуйста. И мышечную массу вовсе не обязательно набирать. По 1 кг. в сезон давай, от греха подальше :) О, ну и забавные факты: У Сэмпсона четверо детей от бывшей жены. Также у Сэмпсона есть еще четверо детей от четырех женщин.
Сэмпсон - это дааааа... Наверное, первый так называемый "единорог" в истории баскетбола. Во всяком случае на то время, казался реально чем-то инопланетным. А тот факт, что его до сих пор часто упоминают в качестве ролевой модели для современных баскетболистов, даже при условии столь короткой карьеры - о многом говорит
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