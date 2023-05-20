Брайан Уиндхорст: «Виктор Вембаньяма сделал все, что известно науке, чтобы уберечь себя от травм»

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, 19-летний французский форвард последние годы активно занимался укреплением ног, чтобы избежать травм.

«Вембаньяма на протяжении последних трех или четырех лет выполнял серию упражнений для укрепления ног, чтобы избежать потенциальных травм.

Не на 100 процентов, конечно, но он сделал все, что известно науке, чтобы уберечь себя», – сказал Уиндхорст.

Вембаньяма считается главным претендентом на 1-й номер драфта-2023.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме