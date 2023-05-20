Брайан Уиндхорст: «Виктор Вембаньяма сделал все, что известно науке, чтобы уберечь себя от травм»
По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, 19-летний французский форвард Виктор Вембаньяма последние годы активно занимался укреплением ног, чтобы избежать травм.
«Вембаньяма на протяжении последних трех или четырех лет выполнял серию упражнений для укрепления ног, чтобы избежать потенциальных травм.
Не на 100 процентов, конечно, но он сделал все, что известно науке, чтобы уберечь себя», – сказал Уиндхорст.
Вембаньяма считается главным претендентом на 1-й номер драфта-2023.
«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме
Только Зайон все не похудеет, а массу они там набирать умеют.
и есть определённые вопросы по Покушевски. ;-)
У Порзигода рост 221, у Сэмпсона 224, у Вити 221 пока.
Оба убили колени ещё до 30 лет.
Даже намного раньше.
Порзингис, правда, перешёл в режим игра = восстановление, оно идёт всю его карьеру. Если бы не работа над собой и физиотерапия, то уже закончил бы.
Витя, не подведи, пожалуйста.
И мышечную массу вовсе не обязательно набирать. По 1 кг. в сезон давай, от греха подальше :)
О, ну и забавные факты:
У Сэмпсона четверо детей от бывшей жены.
Также у Сэмпсона есть еще четверо детей от четырех женщин.
Яннис даже на драфте был внешне в хорошей форме. Менее раскачан, да, но он был крепким.
По Виктору у меня огромные вопросы. Да, сейчас он хорош, спору нет. Но что будет с ним в НБА за 3-5 лет - огромная загадка. И, кстати, я совсем не уверен что он и его тело выдержат.
То, что он "раскачается" - даже близко не истина, а лишь вопрос. Он может быть не в состоянии таскать железо с утра до ночи и может лишь наносить вред своему организму этим. Со стороны сложно судить. Но как правило такие люди не могут раскачаться до состояния Янниса.
А высокого дистрофика в НБА, на мой взгляд, могут довольно быстро сломать.
Так что будем посмотреть.