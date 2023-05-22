Брайан Уиндхорст: «Люди из лиги пишут мне: «Это конец Леброна»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Брайан Уиндхорст Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что после третьего матча финала Запада «Лейкерс» – «Денвер» (0-3) разные представители НБА писали ему, что звездный форвард калифорнийцев Леброн Джеймс потерял лидирующие позиции в лиге.

«Люди из лиги пишут мне: «Это конец Леброна. Это конец Леброна».

Я такой, ну да, понимаю, что он уже не Леброн образца 2018 года. Согласен, что это нет тот парень, который делает 38, 17 и 12, но в третьей игре у него 23 очка и 12 передач», – рассказал Уиндхорст.

В плей-офф-2023 38-летний Джеймс набирает 23,5 очка, 9,9 подбора и 6,3 передачи в среднем за игру.

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Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3

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25 комментариев

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ты не прав
Леброн играет просто потрясающе для своего возраста

Конечно, накидал говна из-за дуги, но, сам удивился, это даже не худший пост сезон по эффективности. В 2015 было хуже, но, насколько помню, никто особо и не переживал
+48
-1
+47
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carmelo hot sause
Последние 5-7 лет так говорят, а ЛеБрон всё ещё на плаву. С этим составом, здоровым Дэвисом и умением завлекать качественных ролевиков Лейкерс вполне могут и в следующем году быть претендентами.
И странно говорить что-то про ЛеБрона Уиндхорсту, который про него книгу написал и знает его с 15 лет
+23
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Доктор Гонза
Линейка в 23,5 очка, 9,9 подбора, 6,3 передачи, 1 перехвата, 1,2 блока с процентом с игры под 50% (даже с учетом кошмара с трешкой) и достойной игрой на своей половине не очень похожа на конец. Да, Леброн уже не тянет на первую звезду претендента на титул, но дед еще пошумит.
+16
-2
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everyday4768
Ответ ты не прав
Леброн играет просто потрясающе для своего возраста Конечно, накидал говна из-за дуги, но, сам удивился, это даже не худший пост сезон по эффективности. В 2015 было хуже, но, насколько помню, никто особо и не переживал
Потому что он был на восемь лет моложе
+13
-1
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ruprekht
а чего ж не до конца его процитировали?
"Версия Леброна 2018 года, или даже версия 2020 года, вероятно, могла бы принести «Лейкерс» одну или даже две победы в этой серии. Вместо этого мы можем просто наблюдать, как великий игрок в последний раз пытается завоевать титул и проигрывает."

https://bleacherreport.com/articles/10076790-windhorst-people-texted-me-this-is-the-end-for-lebron-james-after-lakers-g3-loss
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Евгений Дронов
Ответ Друг Джордана
Пфффф, как же хотят, чтобы Леба ушел из лиги некоторые товарищи. Но как мне кажется Король будет Королем до последнего игрового дня. Он еще пошумит, отличится не одним хайлайтом. При определенной доле везения в следующем сезоне может побороться за чемпионство. А если с сыном сыграет потом, то это просто мега вау будет. Как бы его не любили, но я просто не вижу фигуры такого масштаба в лиге. Кто его заменит на годы? Кто станет фигурой намбэр уан, с кем будут ассоциировать лигу?
Фигура Джа Морант, ассоциировать лигу с Glock
+8
-1
+7
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Друг Джордана
Пфффф, как же хотят, чтобы Леба ушел из лиги некоторые товарищи.

Но как мне кажется Король будет Королем до последнего игрового дня. Он еще пошумит, отличится не одним хайлайтом. При определенной доле везения в следующем сезоне может побороться за чемпионство. А если с сыном сыграет потом, то это просто мега вау будет.

Как бы его не любили, но я просто не вижу фигуры такого масштаба в лиге. Кто его заменит на годы? Кто станет фигурой намбэр уан, с кем будут ассоциировать лигу?
+13
-7
+6
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Mizuntrope88
Ответ Tallahassee22
Может новичок Сан Антонио Виктор?
ему бы сезон отыграть без травм, сколько уже было этих единорогов
+5
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pachem xenon
вспоминаю свою карьеру ( уровень чемпионата города ), ее "закат" )

как хотелось по-прежнему всех уделать, но сначала отказала хорошая защита, потом атака стала экономичной, без хиробола, потом акцент стал только на открытых бросках

ну а потом сократилось время, в течение которого ты в состоянии показывать лучшую игру: с "эй, игра как-то быстро закончилось, пошли еще три на три погоняем" на "ребята, 5 минут посижу и на концовочку минутку постараюсь помочь "

надо научиться это принять

леброн мне нравится, он, мне кажется, в этом плане в порядке, что заметно по разным косвенным признакам, например по отношению к сопернику
+6
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*MVP*
Ответ carmelo hot sause
Последние 5-7 лет так говорят, а ЛеБрон всё ещё на плаву. С этим составом, здоровым Дэвисом и умением завлекать качественных ролевиков Лейкерс вполне могут и в следующем году быть претендентами. И странно говорить что-то про ЛеБрона Уиндхорсту, который про него книгу написал и знает его с 15 лет
так он просто цитирует других людей, в сем проблема?
+3
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+3
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Deathspell Omega
Фотографии то шлют, чтобы понять конец это Леброна или это не конец Леброна...
+3
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Tallahassee22
Ответ Друг Джордана
Пфффф, как же хотят, чтобы Леба ушел из лиги некоторые товарищи. Но как мне кажется Король будет Королем до последнего игрового дня. Он еще пошумит, отличится не одним хайлайтом. При определенной доле везения в следующем сезоне может побороться за чемпионство. А если с сыном сыграет потом, то это просто мега вау будет. Как бы его не любили, но я просто не вижу фигуры такого масштаба в лиге. Кто его заменит на годы? Кто станет фигурой намбэр уан, с кем будут ассоциировать лигу?
Может новичок Сан Антонио Виктор?
+3
-1
+2
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mrgtosh
Да все это понимают. И от этого становится грустно. Но года 2-3 он еще будет наводить шорох. И возможно успеет взять 5ю гайку
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Xell
По ходу глоры ГС ему строчат))))
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Xell
Петров написал что л))
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Darshan
Черно-белые оценки может иногда и верны, но по общему правилу работает критерий "стакан наполовину пуст, наполовину полон". Для 38-летнего игрока Леброн играет потрясающе, но уже очевидно всем что не лучший игрок в лиге и не может вытащить команду в плей-оф.
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de-fussball
Ответ Евгений Дронов
Фигура Джа Морант, ассоциировать лигу с Glock
приведет в лигу новых спонсоров. даже новые спонсорские отрасли! качать этого гения!
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Azat LA
Ответ Mizuntrope88
ему бы сезон отыграть без травм, сколько уже было этих единорогов
Согласен... И ещё. Мне кажется, что очень недооценивается потенциал Холмгрена...
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Леонид Леонид
Ответ leon01
он уже не альфа самец,надо взять другую звезду уйти на второй план,возможно со скамейки...есть шанс взять гайку(его высокий класс никто не отменял),но нужна ли ему такая гайка?
Гайки всякие нужны...
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leon01
Ответ Леонид Леонид
Гайки всякие нужны...
гайки всякие важны)...не....для этого чела не всякие
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leon01
Ответ SuperDima
Лучший игрок современности и на скамейку? Чувак даёт 20+10 и на скамейку? Ты серьезно?
лучший игрок современности? ну ну....оставайтесь в своих иллюзиях
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MetaPeaceWorld
Ответ Deathspell Omega
Фотографии то шлют, чтобы понять конец это Леброна или это не конец Леброна...
Лично я бы за такую ахинею, что Леброн - труп без КОНЦА всех, кто сомневается СЛАЛ бы на х#р что при наличии фотографии, что без
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