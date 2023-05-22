Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что после третьего матча финала Запада «Лейкерс» – « » (0-3) разные представители писали ему, что звездный форвард калифорнийцев потерял лидирующие позиции в лиге.

«Люди из лиги пишут мне: «Это конец Леброна. Это конец Леброна».

Я такой, ну да, понимаю, что он уже не Леброн образца 2018 года. Согласен, что это нет тот парень, который делает 38, 17 и 12, но в третьей игре у него 23 очка и 12 передач», – рассказал Уиндхорст.

В плей-офф-2023 38-летний Джеймс набирает 23,5 очка, 9,9 подбора и 6,3 передачи в среднем за игру.

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Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3