Брайан Уиндхорст: «Люди из лиги пишут мне: «Это конец Леброна»
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что после третьего матча финала Запада «Лейкерс» – «Денвер» (0-3) разные представители НБА писали ему, что звездный форвард калифорнийцев Леброн Джеймс потерял лидирующие позиции в лиге.
«Люди из лиги пишут мне: «Это конец Леброна. Это конец Леброна».
Я такой, ну да, понимаю, что он уже не Леброн образца 2018 года. Согласен, что это нет тот парень, который делает 38, 17 и 12, но в третьей игре у него 23 очка и 12 передач», – рассказал Уиндхорст.
В плей-офф-2023 38-летний Джеймс набирает 23,5 очка, 9,9 подбора и 6,3 передачи в среднем за игру.
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Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3
Конечно, накидал говна из-за дуги, но, сам удивился, это даже не худший пост сезон по эффективности. В 2015 было хуже, но, насколько помню, никто особо и не переживал
И странно говорить что-то про ЛеБрона Уиндхорсту, который про него книгу написал и знает его с 15 лет
"Версия Леброна 2018 года, или даже версия 2020 года, вероятно, могла бы принести «Лейкерс» одну или даже две победы в этой серии. Вместо этого мы можем просто наблюдать, как великий игрок в последний раз пытается завоевать титул и проигрывает."
https://bleacherreport.com/articles/10076790-windhorst-people-texted-me-this-is-the-end-for-lebron-james-after-lakers-g3-loss
Но как мне кажется Король будет Королем до последнего игрового дня. Он еще пошумит, отличится не одним хайлайтом. При определенной доле везения в следующем сезоне может побороться за чемпионство. А если с сыном сыграет потом, то это просто мега вау будет.
Как бы его не любили, но я просто не вижу фигуры такого масштаба в лиге. Кто его заменит на годы? Кто станет фигурой намбэр уан, с кем будут ассоциировать лигу?
как хотелось по-прежнему всех уделать, но сначала отказала хорошая защита, потом атака стала экономичной, без хиробола, потом акцент стал только на открытых бросках
ну а потом сократилось время, в течение которого ты в состоянии показывать лучшую игру: с "эй, игра как-то быстро закончилось, пошли еще три на три погоняем" на "ребята, 5 минут посижу и на концовочку минутку постараюсь помочь "
надо научиться это принять
леброн мне нравится, он, мне кажется, в этом плане в порядке, что заметно по разным косвенным признакам, например по отношению к сопернику