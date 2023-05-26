«Лейкерс» больше не готовы предложить тебе контракт». Дуайт Ховард рассказал, как в 2020 году «озерники» за 15 минут передумали заключать с ним соглашение

Чемпион НБА в составе «Лейкерс» рассказал, как команда из Лос-Анджелеса за 15 минут передумала давать ему контракт в 2020 году.

«Мой агент написал мне сообщение и рассказал о переговорах с «Лейкерс». Я сказал: «Могут ли они дать мне два года, я просто хочу закончить карьеру в спокойной обстановке». Мы только что выиграли чемпионат, и я чувствовал, что заслужил этого. Мне не надо много денег, просто хочу закончить карьеру в «Лейкерс» и уехать в закат.

И он сказал: «Они дадут тебе год». А я такой: «Серьезно? Дайте мне 15 минут, обдумаю». Положил трубку, а потом перезвонил ему: «Скажи им, что я согласен. И если у меня все получится, надеюсь, мы заключим еще одно соглашение». Он перезвонил и сказал: «Лейкерс» больше не готовы предложить тебе контракт».

Я ведь еще до этого всего написал в соцсети, что уже переподписался с « ». Агент перезванивает и говорит: «Надо бы удалить этот пост, брат», – поделился Ховард.

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