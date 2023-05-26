«Лейкерс» больше не готовы предложить тебе контракт». Дуайт Ховард рассказал, как в 2020 году «озерники» за 15 минут передумали заключать с ним соглашение

Теги Лейкерс Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Лейкерс» Дуайт Ховард рассказал, как команда из Лос-Анджелеса за 15 минут передумала давать ему контракт в 2020 году.

«Мой агент написал мне сообщение и рассказал о переговорах с «Лейкерс». Я сказал: «Могут ли они дать мне два года, я просто хочу закончить карьеру в спокойной обстановке». Мы только что выиграли чемпионат, и я чувствовал, что заслужил этого. Мне не надо много денег, просто хочу закончить карьеру в «Лейкерс» и уехать в закат.

И он сказал: «Они дадут тебе год». А я такой: «Серьезно? Дайте мне 15 минут, обдумаю». Положил трубку, а потом перезвонил ему: «Скажи им, что я согласен. И если у меня все получится, надеюсь, мы заключим еще одно соглашение». Он перезвонил и сказал: «Лейкерс» больше не готовы предложить тебе контракт».

Я ведь еще до этого всего написал в соцсети, что уже переподписался с «Лейкерс». Агент перезванивает и говорит: «Надо бы удалить этот пост, брат», – поделился Ховард.

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3 комментария

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*MVP*
на самом деле, до сих пор не понимаю логики в расставании с Дауйтом тогда. разве что месть за его кидок и переход в Хьюстон
+4
0
+4
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Sweetener
Не лишним бы был против Йокича. В чемпионский год похудел прилично, двигался неплохо. Давал бы импакт в защите как минимум, и глубины
+4
0
+4
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Александр Горлов
Тогда с его помощью удалось остановить ту сербскую Годзиллу.
На следующий сезон Ховард подписан не будет.
С лета 23 года чемпион в лиге не поменяется. Рейтинги, бабло, интерес устремятся вниз.
НБА окончательно закроется в 2036м..
Никому не интересен этот скучный серб.
В зал славы он так и не попадёт, он закроется за ненадобностью.
+3
0
+3
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