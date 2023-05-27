Дуайт Ховард: «У меня нет претензий к Шаку. Буду рад, если все эти нападки прекратятся»
Чемпион НБА в составе «Лейкерс» Дуайт Ховард заявил, что хотел бы помириться к легендарным центровым Шакилом О’Нилом.
«В течение многих лет я говорил о том, что у меня нет претензий к Шаку. Мне хочется, чтобы все наслаждались жизнью, у меня нет претензий ни к кому. «Дуайт против Шака», я не знаю, что это вообще такое. Будет здорово, если мы вместе поужинаем или встретимся во время шоу и все обсудим – как ни называй то, что происходит.
Мы стареем, чувак, мы становимся старше, пусть эти нападки прекратятся. Что бы это ни было, хватит уже», – заявил Ховард.
За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе
3 комментария