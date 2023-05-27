Дуайт Ховард: «У меня нет претензий к Шаку. Буду рад, если все эти нападки прекратятся»

Теги Шакил О′Нил Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Лейкерс» Дуайт Ховард заявил, что хотел бы помириться к легендарным центровым Шакилом О’Нилом.

«В течение многих лет я говорил о том, что у меня нет претензий к Шаку. Мне хочется, чтобы все наслаждались жизнью, у меня нет претензий ни к кому. «Дуайт против Шака», я не знаю, что это вообще такое. Будет здорово, если мы вместе поужинаем или встретимся во время шоу и все обсудим – как ни называй то, что происходит.

Мы стареем, чувак, мы становимся старше, пусть эти нападки прекратятся. Что бы это ни было, хватит уже», – заявил Ховард.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

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3 комментария

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Jazzzz
Шак: «Слабак😤» ))
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cruyff14@bk.ru
Ховард адекватный парень, как бы его не хейтели. А шак ради хайпа песочит то одного, то другого, хотя ни разу пример для подражания и был свипнут 3 раза
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-1
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pulyalke
кто забыл вот вам их махач, там еще деду прилетело от шака - https://www.youtube.com/watch?v=P9LmHXXWiJs
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