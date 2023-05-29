Джордж Карл – если «Денвер» станет чемпионом: «Знакомство НБА с лучшим игроком мира Николой Йокичем»

Теги Бостон Денвер Джордж Карл НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Член Зала славы, бывший главный тренер «Денвера» Джордж Карл считает, что чемпионство «Наггетс» может определить лучшего баскетболиста планеты на данный момент.

«В победе «Наггетс» в над «Селтикс», если «Бостон» доберется до финала, может быть что-то магическое.

Сражение двух самых исторических организаций на пути к высшей цели и знакомство НБА с лучшим игроком мира Николой Йокичем!» – написал Карл на своей странице в социальной сети.

«Бостон» сегодня примет «Майами» в седьмом матче финала Востока.

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2 комментария

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Roger Pain
Уместнее было бы «знакомство широкой публики». Если НБА все ещё не удосужилась познакомиться, то у меня плохие новости о состоянии лиги. Хотя ее медиа-пространство давно расставило приоритеты. И сам баскетбол не входит даже в первую тройку. Тоска.
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Forza
Ответ Roger Pain
Уместнее было бы «знакомство широкой публики». Если НБА все ещё не удосужилась познакомиться, то у меня плохие новости о состоянии лиги. Хотя ее медиа-пространство давно расставило приоритеты. И сам баскетбол не входит даже в первую тройку. Тоска.
Я думаю он имел ввиду, что если Батлер вытащит серию и против Бостона и против Денвера, то его можно будет считать лучшим игроком мира. А если Денвер заберёт, то безальтернативно Йокич станет лучшим
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