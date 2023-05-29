Джордж Карл – если «Денвер» станет чемпионом: «Знакомство НБА с лучшим игроком мира Николой Йокичем»
Член Зала славы, бывший главный тренер «Денвера» Джордж Карл считает, что чемпионство «Наггетс» может определить лучшего баскетболиста планеты на данный момент.
«В победе «Наггетс» в над «Селтикс», если «Бостон» доберется до финала, может быть что-то магическое.
Сражение двух самых исторических организаций на пути к высшей цели и знакомство НБА с лучшим игроком мира Николой Йокичем!» – написал Карл на своей странице в социальной сети.
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