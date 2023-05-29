Джордж Карл – если «Денвер» станет чемпионом: «Знакомство НБА с лучшим игроком мира Николой Йокичем»

Член Зала славы, бывший главный тренер « » считает, что чемпионство «Наггетс» может определить лучшего баскетболиста планеты на данный момент.

«В победе «Наггетс» в над «Селтикс», если «Бостон» доберется до финала, может быть что-то магическое.

Сражение двух самых исторических организаций на пути к высшей цели и знакомство с лучшим игроком мира !» – написал Карл на своей странице в социальной сети.

« » сегодня примет «Майами» в седьмом матче финала Востока.

Попадание Уайта – самое потрясающее, что случилось в спорте за этот год. Запомним каждую секунду этого чуда

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились

Откуда взялся Деррик Уайт, который за 0,1 секунды спас «Бостон»?