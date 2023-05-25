Джордж Карл: «Наггетс» были очень плохи до появления Кармело Энтони»

Бывший главный тренер « » напомнил, как переход изменил ситуацию в команде.

«Все, кто в Денвере не хочет чествовать Кармело Энтони, забывают, насколько плохи были «Наггетс» до его появления!

За два предыдущих сезона команда выиграла в сумме 44 матча. Мело сразу изменил ситуацию. Я не приеду в Денвер без него», – написал Карл в соцсети.

На днях 10-кратный участник Матча всех звезд Кармело Энтони официально объявил о завершении карьеры.

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