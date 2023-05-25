Джордж Карл: «Наггетс» были очень плохи до появления Кармело Энтони»
Бывший главный тренер «Денвера» Джордж Карл напомнил, как переход Кармело Энтони изменил ситуацию в команде.
«Все, кто в Денвере не хочет чествовать Кармело Энтони, забывают, насколько плохи были «Наггетс» до его появления!
За два предыдущих сезона команда выиграла в сумме 44 матча. Мело сразу изменил ситуацию. Я не приеду в Денвер без него», – написал Карл в соцсети.
На днях 10-кратный участник Матча всех звезд Кармело Энтони официально объявил о завершении карьеры.
Матчи: 7-й (564)
Минуты на площадке: 3-й (20521)
Попадания с игры: 3-й (4989)
Броски с игры: 3-й (10877)
Попадания со штрафной: 3-й (3582)
Попытки со штрафной: 2-й (4462)
Подборы в защите: 10-й (2464)
Перехваты: 8-й (634)
Потери: 2-й (1726)
Фолы: 7-й (1693)
Очки: 3-й (13970)
Очки за матч: 4-й (24,8)
PER: 6-й (20,2)
Майку с номером 15 поднимут под своды арены?