Джордж Карл: «Наггетс» были очень плохи до появления Кармело Энтони»

Теги Денвер Кармело Энтони Джордж Карл НБА Баскетбол

Бывший главный тренер «Денвера» Джордж Карл напомнил, как переход Кармело Энтони изменил ситуацию в команде.

«Все, кто в Денвере не хочет чествовать Кармело Энтони, забывают, насколько плохи были «Наггетс» до его появления!

За два предыдущих сезона команда выиграла в сумме 44 матча. Мело сразу изменил ситуацию. Я не приеду в Денвер без него», – написал Карл в соцсети.

На днях 10-кратный участник Матча всех звезд Кармело Энтони официально объявил о завершении карьеры.

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5 комментариев

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Дмитрий Кутузов
Кармело в истории Денвера:

Матчи: 7-й (564)
Минуты на площадке: 3-й (20521)
Попадания с игры: 3-й (4989)
Броски с игры: 3-й (10877)
Попадания со штрафной: 3-й (3582)
Попытки со штрафной: 2-й (4462)
Подборы в защите: 10-й (2464)
Перехваты: 8-й (634)
Потери: 2-й (1726)
Фолы: 7-й (1693)
Очки: 3-й (13970)
Очки за матч: 4-й (24,8)
PER: 6-й (20,2)

Майку с номером 15 поднимут под своды арены?
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Александр Спирин
*Джордж Карл: «Наггетс» были уже очень плохи до появления Кармело Энтони»
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Evgeniy 72
Тогда Чонси изменил ситуацию, а не Кармело. Ну и ушёл Кармело некрасиво, потребовав трейд в Никс. Вот пусть Никс и поднимают майку Мело, если посчитают это нужным, зачем требовать этого от Денвера, у которого сейчас другие герои.
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Tim Timson
Ответ Дмитрий Кутузов
Кармело в истории Денвера: Матчи: 7-й (564) Минуты на площадке: 3-й (20521) Попадания с игры: 3-й (4989) Броски с игры: 3-й (10877) Попадания со штрафной: 3-й (3582) Попытки со штрафной: 2-й (4462) Подборы в защите: 10-й (2464) Перехваты: 8-й (634) Потери: 2-й (1726) Фолы: 7-й (1693) Очки: 3-й (13970) Очки за матч: 4-й (24,8) PER: 6-й (20,2) Майку с номером 15 поднимут под своды арены?
беда а том, что майку они отдали в 2015 м. и очень уж неудачно)
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mqh9pzrxgf
Ответ Tim Timson
беда а том, что майку они отдали в 2015 м. и очень уж неудачно)
Неудачно для Кармело. Для Денвера очень удачно)
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