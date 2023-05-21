Саша Обрадович – на комментарии Майка Джеймса: «Интересно, он смотрел тот же матч, что и я?»

Главный тренер « » отреагировал на комментарии разыгрывающего команды после поражения от « » в полуфинале (62:76).

«Мне бы хотелось, чтобы первые две атаки во второй половине прошли через меня, учитывая, что я ветеран и звезда команды. Я чувствую себя более уверенным и готовым помочь команде войти в ритм, когда мы начинаем матчи и половины матчей с атаки, проходящей через меня», – сказал после поражения Джеймс.

«Он любит это делать. Но мне интересно, он смотрел тот же матч, что и я?» – сказал сегодня Обрадович перед матчем за третье место.

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