Саша Обрадович остался на посту главного тренера «Монако» до 2025 года

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Главный тренер «Монако» Саша Обрадович продлил контракт с клубом до 2025 года.

6 апреля агент Обрадовича Мишко Ражнатович сообщил, что его клиент будет руководить «Монако» в сезоне-2022/23. Спустя четыре месяца клуб объявил о продлении соглашения с тренером на три года.

Сербский специалист возглавил «Монако» в декабре 2021 года, заменив Звездана Митровича. 53-летний тренер помог «Монако» войти в историю, став первым дебютантом Евролиги, который вышел в плей-офф.

«Монако» проиграл «Виллербану» в финальной серии чемпионата Франции.

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