Саша Обрадович: «Игроки нового поколения — самовлюбленные»

Главный тренер « » заявил, что все современные игроки – самовлюбленные, но ему удалось решить эту проблему в его команде.

«Я рос в другие времена, со старшим поколением. Сейчас все изменилось. Игроки нового поколения — самовлюбленные, каждый из них!

С одной стороны, не хочется, чтобы у тебя в команде были такие игроки. Обычно этому должен быть предел. Но именно от них все зависит — и это не случайно.

Все великие спортсмены, включая футболистов, такие. Я принимал правильные решения касательно всех этих проблем, и думаю, что это помогло нам», – сказал Обрадович.

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