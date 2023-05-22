Бэм Адебайо и Джимми Батлер – в Топ-5 моментов матча «Майами» – «Бостон»
НБА представила подборку лучших моментов третьего матча финала Восточной конференции «Майами» – «Бостон».
Топ-5 возглавили игроки «Хит» Бэм Адебайо и Джимми Батлер.
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