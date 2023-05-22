Бэм Адебайо и Джимми Батлер – в Топ-5 моментов матча «Майами» – «Бостон»

Теги Бостон Майами НБА видео НБА плей-офф Джимми Батлер Бэм Адебайо Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов третьего матча финала Восточной конференции «Майами» – «Бостон».

Топ-5 возглавили игроки «Хит» Бэм Адебайо и Джимми Батлер.

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3 комментария

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Антон
Когда такое было последний раз, чтобы по 3 - 0 в обоих финалах конференций?
+6
0
+6
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Максим Яблонский
Этот Майами выглядит несокрушимой силой, что выбили без шансов Бостон и Милуоки, на секундочку двух ГЛАВНЫХ контендеров. Что может противопоставить этим монстрам Денвер, который держится на вдохновенной атаке, непонятно совсем.
+2
0
+2
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