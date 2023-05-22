Джимми Батлер забросил с фолом Гранта Уильямса и стал показывать пальцем на игрока «Селтикс»
Лидер «Майами» Джимми Батлер подколол форварда «Бостона» Гранта Уильямса во время третьего матча финала Востока.
Во второй четверти Батлер забросил с фолом Уильямса. После падения он остался на паркете и стал показывать пальцем на игрока «Селтикс».
Во втором матче Уильямс пытался воздействовать на Батлера, используя трешток.
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