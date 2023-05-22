Лидер « » подколол форварда « » во время третьего матча финала Востока.

Во второй четверти Батлер забросил с фолом Уильямса. После падения он остался на паркете и стал показывать пальцем на игрока «Селтикс».

Во втором матче Уильямс пытался воздействовать на Батлера, используя трешток.

«Хит» в воскресенье разгромили соперника со счетом 128:102, 3-0.

Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3