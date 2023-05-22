Джимми Батлер забросил с фолом Гранта Уильямса и стал показывать пальцем на игрока «Селтикс»

Теги Бостон Майами НБА видео НБА плей-офф Джимми Батлер Грант Уильямс Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер подколол форварда «Бостона» Гранта Уильямса во время третьего матча финала Востока.

Во второй четверти Батлер забросил с фолом Уильямса. После падения он остался на паркете и стал показывать пальцем на игрока «Селтикс».

Во втором матче Уильямс пытался воздействовать на Батлера, используя трешток.

«Хит» в воскресенье разгромили соперника со счетом 128:102, 3-0.

Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3

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24 комментария

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Skeleton64
Джимми Батлер возвращает нас в детство, во времена двухочкового баскетбола, жёсткого трештока и морального уничтожения противника. Джимми Батлер - реинкарнация Майкла в этом ПО.
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Dark Lion
Приятно когда зазнавшихся ролевиков ставят на место. Того же Дилона Брукса например
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Arnat Seidalin
Настоящий чертяка!)
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Даниил Конин
Ответ Dark Lion
Приятно когда зазнавшихся ролевиков ставят на место. Того же Дилона Брукса например
Да Грант-то где зазнался? В пылу эмоций нагнал на Бутлера, тот ответил игрой. Уже после игры Уильямс сказал, что это тупо было. Да и вообще Грант редко чем-то подобным занимается, и всегда, как правило, выходит какая-то мемная история (как со штрафными против "Майами" того же в регулярке).
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Dark Lion
Ответ Даниил Конин
Да Грант-то где зазнался? В пылу эмоций нагнал на Бутлера, тот ответил игрой. Уже после игры Уильямс сказал, что это тупо было. Да и вообще Грант редко чем-то подобным занимается, и всегда, как правило, выходит какая-то мемная история (как со штрафными против "Майами" того же в регулярке).
Ну да как он митчелу при равном счете в концовке сказал что забьет 2 из двух штрафных в итоге оба промазал, после чего был овертайм в котором селтикс и продули. Этот сосунок много себе позволяет.
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Марсель Объелся
Коди Зеллер скрытый лидер этой команды
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Додик Аксель
Джимми угощает и воспитывает на площадке дерзких и заводных.
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RashNomadKazakh
Ответ Skeleton64
Джимми Батлер возвращает нас в детство, во времена двухочкового баскетбола, жёсткого трештока и морального уничтожения противника. Джимми Батлер - реинкарнация Майкла в этом ПО.
Вот кстати на счет двухочкового баскетбола прям в точку, этот вайб Джордана, проход и бросок с отклонением прям ностальджи.
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Arthur Ugly
Но до спартаковца Соболева во вчерашней игре с ЦСКА так и не дотянул
+7
-3
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Djoyin
Ответ Марсель Объелся
Коди Зеллер скрытый лидер этой команды
Он в Шарлотт играл иногда просто монструозно. А они от него избавились зачем-то.
+4
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Lokomotiv__1992
Грант уже 100 раз пожалел что полез на Джимбо)
+6
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Рафик Джафаров
Ябеда-корябеда, солёный огурец.
На полу валяется, никто его не ест.
+4
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юрий кварт
Батлер рано понтуется в финале карма может вернуть эту браваду и высокомерие. Он ещё ничего не выиграл
+7
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Air Hornet
Ответ Djoyin
Он в Шарлотт играл иногда просто монструозно. А они от него избавились зачем-то.
Коди был хорош, это да. Но его последние годы травмы жёстко преследовали, это было основной причиной.
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Notionalist Notionalist
Ответ Skeleton64
Да, или передача после попытки дабл-тима.
Только Джордана на даблтимили
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Goddemic
Ответ Даниил Конин
Да Грант-то где зазнался? В пылу эмоций нагнал на Бутлера, тот ответил игрой. Уже после игры Уильямс сказал, что это тупо было. Да и вообще Грант редко чем-то подобным занимается, и всегда, как правило, выходит какая-то мемная история (как со штрафными против "Майами" того же в регулярке).
Вроде штрафные - это с Кливлендом было
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Notionalist Notionalist
Ответ Skeleton64
на примере игры Батлера мы видим, что, если бы даблтимили, то Чикаго вообще не проигрывал бы. Майкл в передачи умел, паническими припадками при виде подбегающего второго защитника явно не страдал.
Аналогия так не работает, Хит не имеют ничего общего с теми Чикаго, кроме схожести главных звезд.
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TexasLonghorns
Грант открыл ящик Пандоры
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Ivan Rusak
Выражение лица джимбо от того "трэштока" бесценно
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Всеволод Власов
какой же он крутой! он и стебёт не трештоком, а со вкусом. он теперь мой любимый игрок, черт подери!
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Skeleton64
Ответ RashNomadKazakh
Вот кстати на счет двухочкового баскетбола прям в точку, этот вайб Джордана, проход и бросок с отклонением прям ностальджи.
Да, или передача после попытки дабл-тима.
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Russia_the_best
Кто-нибудь ещё помнит коммент Тейтума после четвёртой четверти шестой игры?
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Skeleton64
Ответ Notionalist Notionalist
Только Джордана на даблтимили
на примере игры Батлера мы видим, что, если бы даблтимили, то Чикаго вообще не проигрывал бы. Майкл в передачи умел, паническими припадками при виде подбегающего второго защитника явно не страдал.
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Сергей Пузанков
Мда, не научили в детстве, что пальцем на людей показывать нехорошо. Ну ничего, Никола вразумит
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