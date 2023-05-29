Патрик Беверли: «У «Денвера» сейчас будто второй перерыв на Матч звезд»

Теги Бостон Чикаго Денвер Майами НБА Патрик Беверли НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Чикаго» Патрик Беверли считает, что упорная борьба в финале Восточной конференции идет на пользу «Денверу».

«У «Денвера» сейчас будто второй перерыв на Матч звезд. Они будут свежими в финале», – считает Беверли.

«Наггетс» ждут, когда «Бостон» и «Майами» определят лучшую команду Востока, которая станет соперником колорадцев в финале плей-офф. «Денвер» ранее расправился с «Лейкерс» в четырех матчах.

Седьмая встреча состоится 29 мая, первая игра финала запланирована на 1 июня.

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