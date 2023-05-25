Тайлер Хирро далек от возвращения в строй

Защитник «Майами» , крайне вероятно, уже не поможет своей команде в плей-офф сезона-2022/23.

«Приятно видеть его без ортеза, видеть его бросающего мяч левой рукой, но он даже не близок к возвращению. Ему предстоит долгий путь. Финал НБА начнется 1 июня: он точно не будет готов к этому моменту. Я также не вижу возможным сценарий, что его можно будет бросить в игру где-нибудь и в 4-й встрече», – сказал обозреватель «Майами» Уилл Мэнсо в эфире The Rally.

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома третьей и четвертой пястных костей правой руки. Сообщалось, что защитник пропустит как минимум 6 недель.

Хирро получил травму во время первого матча серии первого раунда плей-офф против «Милуоки».

« » выигрывает у « » в финале Восточной конференции со счетом 3-1.

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