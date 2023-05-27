Майкл Мэлоун о паузе перед финалом: «Переживаем по поводу ритма и физических кондиций»

Теги Бостон Денвер Майами НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун рассказал, как сказывается на команде ожидание соперника по финальной серии плей-офф.

«Невозможно сохранять ритм, не играя матчи. Можно делать что угодно на тренировках, но у вас никак не получится повторить то, что происходит во время игры плей-офф.

Переживаем по поводу ритма и, что более важно, физических кондиций. Эти моменты вызывают у нас наибольшие опасения. Команда на протяжении долгого времени играла через день, а тут внезапно перерыв на 8-10 дней. Стараемся поддерживать форму», – заявил Мэлоун.

«Наггетс» прошли «Лейкерс» в четырех матчах в финале Запада, в решающей серии Востока «Майами» ведет у «Бостона» 3-2.

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1 комментарий

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Артём Артём
Надеюсь Денверу это не помешает показать высокий уровень
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