Впервые в истории во всех 4 финалах конференций в НХЛ и НБА стало по 3-0 после 3 игр
Впервые в истории во всех 4 финалах конференций в НХЛ и НБА стало по 3-0 после 3 игр.
Сегодня «Вегас» победил «Даллас» (4:0) в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (3-0).
В финале Восточной конференции «Флорида» трижды обыграла «Каролину» в трех матчах серии.
В НБА в обоих финалах конференций также был зафиксирован счет 3-0 после трех игр. В итоге «Денвер» выбил «Лейкерс» на Западе (4-0), а «Бостон» сегодня размочил счет в финале Востока с «Майами» (1-3).
Как сообщает ESPN, это первый такой год, когда во всех финалах конференций (или полуфиналах плей-офф) в НХЛ и НБА (в формате до 4 побед) стало по 3-0.
А мы еще хейтим российский спорт, вот где интриги никакой нет
(сарказм)