Впервые в истории во всех 4 финалах конференций в НХЛ и НБА стало по 3-0 после 3 игр.

Сегодня « » победил « » (4:0) в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (3-0).

В финале Восточной конференции « » трижды обыграла «Каролину» в трех матчах серии.

В НБА в обоих финалах конференций также был зафиксирован счет 3-0 после трех игр. В итоге « » выбил « » на Западе (4-0), а «Бостон» сегодня размочил счет в финале Востока с «Майами» (1-3).

Как сообщает ESPN, это первый такой год, когда во всех финалах конференций (или полуфиналах плей-офф) в НХЛ и НБА (в формате до 4 побед) стало по 3-0.