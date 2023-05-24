Впервые в истории во всех 4 финалах конференций в НХЛ и НБА стало по 3-0 после 3 игр

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли Даллас Бостон Денвер Лейкерс Майами НБА НХЛ рекорды Вегас НБА плей-офф Хоккей

Впервые в истории во всех 4 финалах конференций в НХЛ и НБА стало по 3-0 после 3 игр.

Сегодня «Вегас» победил «Даллас» (4:0) в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (3-0).

В финале Восточной конференции «Флорида» трижды обыграла «Каролину» в трех матчах серии. 

В НБА в обоих финалах конференций также был зафиксирован счет 3-0 после трех игр. В итоге «Денвер» выбил «Лейкерс» на Западе (4-0), а «Бостон» сегодня размочил счет в финале Востока с «Майами» (1-3). 

Как сообщает ESPN, это первый такой год, когда во всех финалах конференций (или полуфиналах плей-офф) в НХЛ и НБА (в формате до 4 побед) стало по 3-0. 

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31 комментарий

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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Всё, американский спорт деградирует, ему срочно нужна инъекция Ротенбергом!
+90
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Ноу криминалити
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Всё, американский спорт деградирует, ему срочно нужна инъекция Ротенбергом!
Нужна суперсерия сборной России U25 против сборной НБА+НХЛ
+82
-3
+79
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Серебристый
ну что, пора уже в нба впервые провернуть отыгрышь с 0-3
+24
-1
+23
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Maxim Shumov
Такая нестабильность обусловлена тем, что они играют не по системе.
+15
-1
+14
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Мурзин Ринат
Ответ Серебристый
ну что, пора уже в нба впервые провернуть отыгрышь с 0-3
Баскетбол не такой случайный вид спорта как Хоккей, где можно 1-2 шайбы на удачу забить,то рикошетом, то отскоком, в баскетболе же как минимум 50 точных бросков случайным образом не забьешь
+14
-3
+11
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RBS
Флорида может и там и там стать чемпионом, до этого Тампа тоже из них же. Похоже всё в основной по югам, и особенно в Флориде. Бобу успеха
+9
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RBS
Ответ Maxim Shumov
Такая нестабильность обусловлена тем, что они играют не по системе.
ламберта))))
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Сельмаш1930
Ответ Алексей Панин
За последние 6 сезонов Вегас 4 раза в финале конфы (полуфинале КС). Тампа 3 раза в финале за последние 4 года. Здесь в полуфиналах 3-0 выносят. А мы еще хейтим российский спорт, вот где интриги никакой нет (сарказм)
очень хотелось бы посмотреть на ску и цска в состоянии "ребилда" и болтающимися на дне в КХЛ)) но увы, это просто невозможно. А ведь Тампе года через 3-4 точно придётся бороться за самые высокие пики на драфте
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Strannix
Прикольно
+5
-1
+4
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Кашпир
Ответ Ноу криминалити
Нужна суперсерия сборной России U25 против сборной НБА+НХЛ
В городки!
+4
0
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Алексей Панин
За последние 6 сезонов Вегас 4 раза в финале конфы (полуфинале КС). Тампа 3 раза в финале за последние 4 года. Здесь в полуфиналах 3-0 выносят.

А мы еще хейтим российский спорт, вот где интриги никакой нет

(сарказм)
+6
-3
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Real_v_dushe
Печальные серии, верните мне первый раунд плова, это обман и грабёж
+5
-2
+3
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Александр Базилий
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Всё, американский спорт деградирует, ему срочно нужна инъекция Ротенбергом!
У них окно закрывается
+1
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Алекс Баландин
Ответ Light Yagami
ХЗ. В НБА победит "Дэнва", вообще не сомневаюсь даже. Еще по ходу плэй-офф было понятно уже по игре, что "Дэнва-ЛАЛ" это скрытый финал. За хоккеем не слежу.
Скорее всего да. Но ставить просто на их победу не выгодно. Задача угадывать матчи, которые они выиграют либо в гостях, либо где их соперник проиграет всего пару очков. 3 матч с Лейкерс брал победу Денвера - уверен не был, но уже в 4 игре не сомневался.с Майами Ойокич справится точно, вот с Бостоном будет сложнее ( пародокс)
+1
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Алекс Баландин
Ответ Light Yagami
Лудики, наверное, в шоке с таких раскладов.
Наоборот, хорошо седлать волну получается. Кэфы высокие на победы гостей.
+1
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Николай Васильков
Ответ Real_v_dushe
Печальные серии, верните мне первый раунд плова, это обман и грабёж
Это обман, жульничество! Моя интересней была. Что ж вы мне, действительно, подсовываете?! ©
+1
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Алекс Баландин
Хоть в одном же случае из четырех, должен же быть камбэк до 3-3 в серии. Скорее всего, в НБА с Бостоном
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AA MM
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Всё, американский спорт деградирует, ему срочно нужна инъекция Ротенбергом!
Зачем сразу эвтаназию?
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Madcomposer
Ответ Ноу криминалити
Нужна суперсерия сборной России U25 против сборной НБА+НХЛ
Причем суперсерия футбольная
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Осоавиахим
Ответ Ноу криминалити
Нужна суперсерия сборной России U25 против сборной НБА+НХЛ
НХЛ здесь лишняя. Шансы (50 на 50) есть только против сборной НБА.
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Владимир Алексеев
Ответ Maxim Shumov
Такая нестабильность обусловлена тем, что они играют не по системе.
в каждом сезоне какая-то странная тенденция. Помню был сезон в НБА, стало модным выигрывать +20 и проигрывать -20, почти повально было. Команда, если не тянула к 3-4 тайму, далее просто тупо сливала матч.
+2
-2
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Барин
Аномальный сезон )
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Алекс Баландин
Ответ Light Yagami
Я по себе просто помню, что, когда идут свипы потенциальные, подсознательно всё равно хочешь продолжения банкета, чтобы было на что ставить потом. Часто прогорал на этом, ибо не отслеживал тогда еще все эти процессы в голове у себя.
Мне сейчас помогает то, что я посмотрел все матчи финалов конференций в НБА и НХЛ, и в чем-то они дублировали друг друга. Есть свои закономерности. Но играть в НХЛ и НБА все равно тяжело, все команды сильные, все может сложиться по-разному, и по тоталу, и по победителю.
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Last avenger
Был интересный плей-офф и такой слив в финале конференций, может Бостон разбавит такое уныние
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Light Yagami
Ответ Алекс Баландин
Скорее всего да. Но ставить просто на их победу не выгодно. Задача угадывать матчи, которые они выиграют либо в гостях, либо где их соперник проиграет всего пару очков. 3 матч с Лейкерс брал победу Денвера - уверен не был, но уже в 4 игре не сомневался.с Майами Ойокич справится точно, вот с Бостоном будет сложнее ( пародокс)
С любым из них справятся на изи. У лэйкэз, если заметили, были отрывки, когда они застопорили соперника, но качественный рывок всё равно не получалось сделать из-за отсутствия стабильного скорера. У хит тут вообще без шансов, ибо эти Штрусы-мрусы по 50% поливать не будут из-за дуги в каждом матче, а сэлтикс просто нестабильны слишком. Я бы с натяжкой поверил только в "Милуоки" в их пиковой форме с Миддлтаном.
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