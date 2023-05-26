Виктор Вембаньяма набрал 19 очков и 8 подборов в решающем матче серии с «Шоле»

Теги Сан-Антонио НБА видео чемпионат Франции Метрополитан Шоле Руди Гобер Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Метрополитан» в рамках решающего третьего матча серии плей-офф французской лиги LNB Pro А обыграл «Шоле» (81:69, 2-1).

Бигмен Виктор Вембаньяма набрал 19 очков, 9 подборов, 4 передачи и 2 блок-шота.

19-летний француз считается главным претендентом на 1-й номер драфта НБА этого года.

Встречу посетил французский центровой «Миннесоты» Руди Гобер.

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1 комментарий

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scorp19
1:35 и флопить уже умеет. ну всё, готов к НБА )
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