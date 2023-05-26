« » в рамках решающего третьего матча серии плей-офф французской лиги LNB Pro А обыграл «Шоле» (81:69, 2-1).

Бигмен Виктор Вембаньяма набрал 19 очков, 9 подборов, 4 передачи и 2 блок-шота.

19-летний француз считается главным претендентом на 1-й номер драфта НБА этого года.

Встречу посетил французский центровой «Миннесоты» .

Худшим командам НБА не гарантирован первый выбор на драфте. Вот как это устроено

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме