«Непонятно, за кого он будет болеть». Пол Пирс подколол Рэя Аллена перед 7-м матчем в Бостоне

Теги Бостон Пол Пирс Майами Кевин Гарнетт Рэй Аллен НБА НБА плей-офф соцсети Баскетбол

Прославленный форвард «Бостона» Пол Пирс подколол экс-одноклубника Рэя Аллена перед седьмым матчем серии «Селтикс» против «Хит» в финале Восточной конференции.

В 2012 году Аллен перешел из «Бостона» в «Майами», чем вызвал гнев товарищей по команде. 

Пирс в соцсетях написал о том, что «Селтикс» победят в решающей игре. В комментариях ему предложили позвать на игру Аллена и Кевина Гарнетта.

Пирс: «Селтикс» в семи.

sdwkirk89: Истина! Позови на арену Кей Джи с Рэем. Будет огонь.

Пирс: Непонятно, за кого будет болеть Рэй 🤷🏿‍♂️

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились

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3 комментария

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Tim Timson
за Милуоки)
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Сергей Пузанков
Ответ Tim Timson
за Милуоки)
за Сиэттл
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