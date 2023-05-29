«Непонятно, за кого он будет болеть». Пол Пирс подколол Рэя Аллена перед 7-м матчем в Бостоне
Прославленный форвард «Бостона» Пол Пирс подколол экс-одноклубника Рэя Аллена перед седьмым матчем серии «Селтикс» против «Хит» в финале Восточной конференции.
В 2012 году Аллен перешел из «Бостона» в «Майами», чем вызвал гнев товарищей по команде.
Пирс в соцсетях написал о том, что «Селтикс» победят в решающей игре. В комментариях ему предложили позвать на игру Аллена и Кевина Гарнетта.
Пирс: «Селтикс» в семи.
sdwkirk89: Истина! Позови на арену Кей Джи с Рэем. Будет огонь.
Пирс: Непонятно, за кого будет болеть Рэй 🤷🏿♂️
«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились
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