Прославленный форвард « » подколол экс-одноклубника перед седьмым матчем серии «Селтикс» против «Хит» в финале Восточной конференции.

В 2012 году Аллен перешел из «Бостона» в « », чем вызвал гнев товарищей по команде.

Пирс в соцсетях написал о том, что «Селтикс» победят в решающей игре. В комментариях ему предложили позвать на игру Аллена и .

Пирс: «Селтикс» в семи.

sdwkirk89: Истина! Позови на арену Кей Джи с Рэем. Будет огонь.

Пирс: Непонятно, за кого будет болеть Рэй 🤷🏿‍♂️

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились