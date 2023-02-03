Джей Ар Смит подколол Пола Пирса, который выложил фотографию с Гарнеттом и нынешними звездами «Селтикс»

Теги Бостон Пол Пирс Джей Ар Смит Кевин Гарнетт НБА фото Маркус Смарт соцсети Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Экс-игрок НБА Джей Ар Смит подколол прославленного форварда «Бостона» Пола Пирса, который выложил совместную фотографию с бывшим одноклубником Кевином Гарнеттом и нынешними звездами «Селтикс» Джейсоном Тейтумом, Джейленом Брауном и Маркусом Смартом.

«Кто обыграет эту пятерку? 🤔» – подписал Пирс снимок.

«Лол, да много кто», – отреагировал Джей Ар.

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»

Соцсети Пола Пирса

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3 комментария

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МЗ
Вот уж как минимум не много кто. Там как минимум 3 парня в защите сожрут практически любого, ну и Гарнет явно даже в таком возрасте не проходной двор!
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2fat
Джей Ар Смит, Майкл Бизли, Делонте Уэст, Дион Уэйтерс, Кваме Браун
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Daff Rogers
Нужна фотка с Карузо, Остином Ривсом, Данканом Робинсоном, Люком Корнеттом и Бобаном.
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