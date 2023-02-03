Экс-игрок НБА Джей Ар Смит подколол прославленного форварда « » Пола Пирса, который выложил совместную фотографию с бывшим одноклубником и нынешними звездами «Селтикс» , и .

«Кто обыграет эту пятерку? 🤔» – подписал Пирс снимок.

«Лол, да много кто», – отреагировал Джей Ар.

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»

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