Джей Ар Смит подколол Пола Пирса, который выложил фотографию с Гарнеттом и нынешними звездами «Селтикс»
Экс-игрок НБА Джей Ар Смит подколол прославленного форварда «Бостона» Пола Пирса, который выложил совместную фотографию с бывшим одноклубником Кевином Гарнеттом и нынешними звездами «Селтикс» Джейсоном Тейтумом, Джейленом Брауном и Маркусом Смартом.
«Кто обыграет эту пятерку? 🤔» – подписал Пирс снимок.
«Лол, да много кто», – отреагировал Джей Ар.
Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»
Соцсети Пола Пирса
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