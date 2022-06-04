Дэнни Эйндж: «Нынешние «Селтикс» похожи на чемпионов 2008 года»

Заместитель генерального менеджера «Юты» по баскетбольным операциям Дэнни Эйндж сравнил нынешний состав «Бостона» с чемпионской командой 2008 года.
Эйндж руководил «Селтикс» с 2003 по 2021 год. В сезоне-2007/08 клуб стал чемпионом НБА, собрав знаменитое «большое трио».
«Мы были очень габаритной командой. У нас были высокие атакующий защитник, Рэй Аллен, и легкий форвард, Пол Пирс. Очевидно, что Кевин Гарнетт и Кендрик Перкинс – тоже довольно габаритные игроки на «четверке» и «пятерке».
Нынешние «Селтикс» не сильно отличаются. У них есть Эл Хорфорд и Роберт Уильямс. Это позволяет Джейсону Тейтуму, Джейлену Брауну и Маркусу Смарту иметь преимущество на своих позициях», – сказал Эйндж.
«Селтикс» преодолели заколдованный барьер, который не покорялся 2 года назад, 5 лет назад, 10. А что поменялось?