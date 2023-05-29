Джейлен Браун во время 6-го матча назвал Кайла Лаури грязным игроком после того, как тот ударил его по больной руке

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Между форвардом «Бостона» Джейленом Брауном и разыгрывающим «Майами» Кайлом Лаури состоялась небольшая словесная перепалка во время шестого матча финала Восточной конференции.

В начале второй четверти Браун выразил недовольство Лаури, который ударил его по больной руке.

Браун: Приятель, расслабься. Ты чертовски грязный, дружище. Постоянно что-то начинаешь. Пытался сломать мою чертовую руку. 

Лаури: Эй, я просто сфолил.

Браун: Да ты постоянно так делаешь, последи за этим.

Баскетболистов удалось быстро успокоить, матч вскоре продолжился. «Селтикс» победили 104:103, 3-3.

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