Джейлен Браун во время 6-го матча назвал Кайла Лаури грязным игроком после того, как тот ударил его по больной руке
Между форвардом «Бостона» Джейленом Брауном и разыгрывающим «Майами» Кайлом Лаури состоялась небольшая словесная перепалка во время шестого матча финала Восточной конференции.
В начале второй четверти Браун выразил недовольство Лаури, который ударил его по больной руке.
Браун: Приятель, расслабься. Ты чертовски грязный, дружище. Постоянно что-то начинаешь. Пытался сломать мою чертовую руку.
Лаури: Эй, я просто сфолил.
Браун: Да ты постоянно так делаешь, последи за этим.
Баскетболистов удалось быстро успокоить, матч вскоре продолжился. «Селтикс» победили 104:103, 3-3.
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