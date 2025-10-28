Маркус Моррис о Джоэле Эмбииде: «Он мог прийти минут за двадцать до начала матча и выдать 70 очков»

Маркус Моррис признался, что подход Эмбиида к разминке сбивал его с толку.

«Просто, переходя из одной команды в другую и видя, как игроки топ-уровня усердно работают, я ожидал того же и от него. Но не увидел. Это немного сбило меня с толку, потому что его результативность при этом оставалась на высоте.

У него ведь был матч на 70 очков в прошлом сезоне. И он вообще не разминался. Серьезно – вообще. Джоэл мог прийти минут за двадцать до начала матча и выдать 70 очков.

Так что, я думаю, у него в голове, наверное, такая мысль: «Да я и так лучше этих парней, даже не напрягаясь», – сказал Маркус Моррис .