Победное попадание Деррика Уайта и аллей-уп на Роберта Уильямса – лучшие моменты 6-го матча «Майами» – «Бостон»

Теги Бостон Майами НБА видео НБА плей-офф Деррик Уайт Роберт Уильямс Баскетбол

НБА выложила подборку лучших моментов шестого матча финала Восточной конференции «Майами» – «Бостон».

Первые места в Топ-5 заняли игроки «Селтикс» Деррик Уайт и Роберт Уильямс.

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