Победное попадание Деррика Уайта и аллей-уп на Роберта Уильямса – лучшие моменты 6-го матча «Майами» – «Бостон»
НБА выложила подборку лучших моментов шестого матча финала Восточной конференции «Майами» – «Бостон».
Первые места в Топ-5 заняли игроки «Селтикс» Деррик Уайт и Роберт Уильямс.
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