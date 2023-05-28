«Почему вы расслабляетесь?» Чарльз Баркли высказал Джейлену Брауну за то, что «Селтикс» упустили преимущество в 10 очков

Эксперт TNT Чарльз Баркли после 6-го матча финала Востока между « » и «Майами» (104:103, 3-3) раскритиковал за то, что его команда упустила преимущество в 10 очков за 5 минут до конца.

«Я не понимаю. Ты сказал, что вы вели 10 очков. Вы обязаны были победить. Почему вы расслабляетесь? Вы расслабляетесь на протяжении всего плей-офф, из-за этого вы и оказались в ситуации, когда проигрывали 0-3. Почему бы вам просто не сказать: «Давайте уничтожим этих чуваков и покончим с этим?» – сказал Баркли.

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