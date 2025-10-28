«Это уже не так приятно, когда команда проигрывает». Остин Ривз поделился впечатлениями от 41-очкового матча против «Портленда»

Остин Ривз прокомментировал поражение «Лейкерс» от «Портленда» (108:122).

«Если честно, все начинается с психологической готовности. Это непросто... Мы боролись достаточно, чтобы победить. Но нам просто не хватило качества в исполнении.

С самого первого сезона в НБА я стараюсь говорить, подсказывать. Сейчас просто делаю шаг вперед – высказываюсь, когда вижу что-то важное. Стараюсь быть тем самым лидером на площадке, особенно когда становится трудно – это важно.

Вчера было весело, потому что мы выиграли… Я даже не спал – весь вечер обсуждал игру с братом, было круто. А сегодня… это уже не так приятно, когда команда проигрывает», – признался 27-летний игрок «Лейкерс», установивший в прошлом матче рекорд личной результативности.

41 очко Остина Ривза не спасло «Лейкерс» от поражения в матче с «Портлендом»