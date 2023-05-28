Деррик Уайт исполнил победный бросок под сирену, когда его команда уступала и была на грани вылета. Ранее такое удавалось только Джордану

Теги Майкл Джордан Бостон Майами НБА видео НБА плей-офф Деррик Уайт Баскетбол

Сегодня в НБА состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции между «Майами» – «Бостоном».

Попадание Деррика Уайта под сирену при «-1» и 2-3 в серии позволило «Селтикс» вырвать победу и сравнять счет в противостоянии – 104:103, 3-3.

Уайт стал вторым баскетболистом в истории НБА, который исполнил победный бросок под сирену, когда команда уступала в счете и в случае поражения вылетала бы из плей-офф.

В плей-офф-1989 легендарный Майкл Джордан при таких же обстоятельствах забросил в пятом матче серии с «Кавальерс». Тот бросок получил название The Shot.

☘️✨Деррик Уайт спас «Селтикс» за доли секунды! «Бостон» приближает историю

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2 комментария

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Мария Ковалёва
Ответ Mikl_5555
Почему засчитали, когда время было 0.0 мяч ещё был в воздухе?
успел сделать бросок( выпустить из рук), до 0.0
+4
0
+4
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Mikl_5555
Почему засчитали, когда время было 0.0 мяч ещё был в воздухе?
+2
-2
0
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