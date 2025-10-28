6

Стефен Карри: «Стараюсь быть угрозой без мяча, создавать хаос»

Карри похвалил сбалансированную игру «Уорриорз» в матче с «Мемфисом» (131:118).

«Каждый в команде способен завершать атаки. Я стараюсь быть угрозой без мяча, создавать хаос. Каждый из нас представляет ценность, и нам нужен вклад от всех в каждой игре.

В нашей системе мало изоляций, каждый может вписаться без проблем. Ги (Сантос) сразу забил трехочковый, как только вышел. Такие моменты помогают держать уровень независимо от состава на площадке», – сказал 37-летний разыгрывающий «Голден Стэйт».

В первых четырех играх нового сезона Карри в среднем набирал 29 очков, 4,3 подбора и 4,3 передачи за 32 минуты на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Голден Стэйт»
logoГолден Стэйт
logoМемфис
logoГи Сантос
logoСтефен Карри
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 51 очко и 14 подборов Маркканена помогли «Юте» одолеть «Финикс» (ОТ), 41 очко Ривза не спасло «Лейкерс» от поражения в матче с «Портлендом» и другие результаты
сегодня, 10:00
Стив Керр о 25+10 у Куминги с «Мемфисом»: «Когда он так играет, мы становимся другой командой»
сегодня, 05:56
Дрэймонд Грин получил неспортивный фол, сказал Джарену Джексону-младшему заткнуться и потроллил соперника после смазанных штрафных
сегодня, 05:11Видео
Главные новости
Джейсон Кидд о ключевом моменте матча с «Оклахомой»: «Д’Анджело почувствовал, что у него есть хороший момент для броска – просто не попал»
43 минуты назад
Данк Чета Холмгрена и лэй-ап Виктора Вембаньямы с разворотом на 360 градусов стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 14:42Видео
«Это уже не так приятно, когда команда проигрывает». Остин Ривз поделился впечатлениями от 41-очкового матча против «Портленда»
сегодня, 13:38
Тайриз Макси и Ви Джей Эджкомб набрали 182 очка за первые три игры сезона. Это лучший показатель для стартовой задней линии за последние 50 лет
сегодня, 12:24
Кендрик Перкинс объяснил, почему больше не якшается с Джа Морэнтом: «На тебя обратили внимание из-за того, что я так высоко о тебе отзывался. И ты облажался»
сегодня, 11:59
Кевин Дюрэнт получил фол в атаке, проведя мячом по носу Джейлена Уилсона
сегодня, 11:25Видео
Виктор Вембаньяма об охоте за блок-шотами: «Это моя работа»
сегодня, 11:03
НБА. 51 очко и 14 подборов Маркканена помогли «Юте» одолеть «Финикс» (ОТ), 41 очко Ривза не спасло «Лейкерс» от поражения в матче с «Портлендом» и другие результаты
сегодня, 10:00
Братья Пэт и Кэм Спенсеры сошлись друг против друга в последнем владении матча «Голден Стэйт» – «Мемфис»
сегодня, 09:58Видео
Джей Джей Редик надеется, что Маркус Смарт и Джексон Хэйс вернутся в состав «Лейкерс» к ближайшим матчам
сегодня, 09:34
Ко всем новостям
Последние новости
Евролига оштрафовала Эргина Атамана на 8000 евро
12 минут назад
Джаред Батлер допущен к играм и дебютирует за «Црвену Звезду» в матче с «Маккаби»
27 минут назадФото
Матч Евролиги «Дубай» – «Хапоэль Тель-Авив» перенесен в Сараево
сегодня, 13:52
Джаред Батлер не прошел медосмотр в «Црвене Звезде» из-за сердечного заболевания
сегодня, 13:15
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Енисей»
сегодня, 12:36
Евролига. «Жальгирис» встретится с «Виртусом», «Валенсия» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 12:35
Еврокубок. «Паниониос» примет «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» сыграет с «Арисом»
сегодня, 08:26
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Ле-Портелем»
сегодня, 12:34
«Финикс» отыгрался с «-7» за 24 секунды до конца четвертой четверти матча с «Ютой»
сегодня, 09:15Видео
Джош Харт об Австралии: «Игровая площадка дьявола. Одни только ядовитые твари»
сегодня, 08:51