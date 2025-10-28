Стефен Карри: «Стараюсь быть угрозой без мяча, создавать хаос»

Карри похвалил сбалансированную игру «Уорриорз» в матче с «Мемфисом» (131:118).

«Каждый в команде способен завершать атаки. Я стараюсь быть угрозой без мяча, создавать хаос. Каждый из нас представляет ценность, и нам нужен вклад от всех в каждой игре.

В нашей системе мало изоляций, каждый может вписаться без проблем. Ги (Сантос ) сразу забил трехочковый, как только вышел. Такие моменты помогают держать уровень независимо от состава на площадке», – сказал 37-летний разыгрывающий «Голден Стэйт ».

В первых четырех играх нового сезона Карри в среднем набирал 29 очков, 4,3 подбора и 4,3 передачи за 32 минуты на площадке.