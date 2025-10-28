Стефен Карри: «Стараюсь быть угрозой без мяча, создавать хаос»
Карри похвалил сбалансированную игру «Уорриорз» в матче с «Мемфисом» (131:118).
«Каждый в команде способен завершать атаки. Я стараюсь быть угрозой без мяча, создавать хаос. Каждый из нас представляет ценность, и нам нужен вклад от всех в каждой игре.
В нашей системе мало изоляций, каждый может вписаться без проблем. Ги (Сантос) сразу забил трехочковый, как только вышел. Такие моменты помогают держать уровень независимо от состава на площадке», – сказал 37-летний разыгрывающий «Голден Стэйт».
В первых четырех играх нового сезона Карри в среднем набирал 29 очков, 4,3 подбора и 4,3 передачи за 32 минуты на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Голден Стэйт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости