0

Сэм Меррилл получил травму бедра в матче против «Детройта»

Баскетболист «Кливленда» покинул площадку после столкновения с партнером.

Сэм Меррилл не смог доиграть матч против «Детройта» (116:95) из-за ушиба правого бедра. 29-летний защитник покинул площадку в третьей четверти и не вернулся.

Травма произошла ранее в матче после столкновения с Эваном Мобли. Как сообщает журналист Итан Сэндс, после матча Меррилл покидал арену прихрамывая.

Главный тренер «Кавальерс» Кенни Эткинсон отметил, что у игрока, предположительно, сильный ушиб бедра.

«Ему было действительно больно. Если Сэм не смог вернуться на площадку, значит, боль серьезная. Думаю, это из-за столкновения с Эваном. Такие травмы очень неприятные. Посмотрим, как он восстановится», – сказал Аткинсон.

В первых четырех матчах нового сезона НБА Сэм Меррилл в среднем набирал 17,3 очка, 2 подбора и 2 передачи за 26 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Cleveland.com
logoКливленд
травмы
logoСэм Меррилл
logoЭван Мобли
logoНБА
logoКенни Эткинсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Док Риверс о матче с «Кливлендом»: «Зонная защита сработала феноменально. Именно это вернуло нас в игру»
вчера, 14:48
Донован Митчелл о концовке матча с «Нетс»: «Такое дерьмо не должно повторяться. Именно это произошло в матче с «Индианой»
26 октября, 18:55
Дариус Гарлэнд хочет вернуться на площадку на первой неделе ноября
24 октября, 17:10
Главные новости
Джефф Тиг: «Атланте» не хватает темнокожих парней»
2 минуты назад
НБА. «Голден Стэйт» примет «Клипперс», «Милуоки» встретится с «Никс» и другие матчи
23 минуты назад
Джейк Фишер: «Деандре Эйтон не выглядит игроком, с которым Лука Дончич будет играть пик-н-роллы следующие десять лет»
31 минуту назад
«С таким результатом аппетит только растет. Надеюсь, это не последний раз». Лаури Маркканен рассказал о впечатлениях после 51 очка в игре с «Финиксом»
50 минут назад
Маркус Моррис о Джоэле Эмбииде: «Он мог прийти минут за двадцать до начала матча и выдать 70 очков»
сегодня, 16:04
Джейсон Кидд о ключевом моменте матча с «Оклахомой»: «Д’Анджело почувствовал, что у него есть хороший момент для броска – просто не попал»
сегодня, 14:59
Данк Чета Холмгрена и лэй-ап Виктора Вембаньямы с разворотом на 360 градусов стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 14:42Видео
Стефен Карри: «Стараюсь быть угрозой без мяча, создавать хаос»
сегодня, 14:10
«Это уже не так приятно, когда команда проигрывает». Остин Ривз поделился впечатлениями от 41-очкового матча против «Портленда»
сегодня, 13:38
Тайриз Макси и Ви Джей Эджкомб набрали 182 очка за первые три игры сезона. Это лучший показатель для стартовой задней линии за последние 50 лет
сегодня, 12:24
Ко всем новостям
Последние новости
Единая лига ВТБ. «Пари НН» принимает «Енисей»
сегодня, 16:07Live
Евролига оштрафовала Эргина Атамана на 8000 евро
сегодня, 15:30
Джаред Батлер допущен к играм и дебютирует за «Црвену Звезду» в матче с «Маккаби»
сегодня, 15:15Фото
Матч Евролиги «Дубай» – «Хапоэль Тель-Авив» перенесен в Сараево
сегодня, 13:52
Джаред Батлер не прошел медосмотр в «Црвене Звезде» из-за сердечного заболевания
сегодня, 13:15
Евролига. «Жальгирис» встретится с «Виртусом», «Валенсия» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 12:35
Еврокубок. «Паниониос» примет «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» сыграет с «Арисом»
сегодня, 08:26
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Ле-Портелем»
сегодня, 12:34
«Финикс» отыгрался с «-7» за 24 секунды до конца четвертой четверти матча с «Ютой»
сегодня, 09:15Видео
Джош Харт об Австралии: «Игровая площадка дьявола. Одни только ядовитые твари»
сегодня, 08:51