Сэм Меррилл получил травму бедра в матче против «Детройта»

Баскетболист «Кливленда» покинул площадку после столкновения с партнером.

Сэм Меррилл не смог доиграть матч против «Детройта» (116:95) из-за ушиба правого бедра. 29-летний защитник покинул площадку в третьей четверти и не вернулся.

Травма произошла ранее в матче после столкновения с Эваном Мобли . Как сообщает журналист Итан Сэндс, после матча Меррилл покидал арену прихрамывая.

Главный тренер «Кавальерс» Кенни Эткинсон отметил, что у игрока, предположительно, сильный ушиб бедра.

«Ему было действительно больно. Если Сэм не смог вернуться на площадку, значит, боль серьезная. Думаю, это из-за столкновения с Эваном. Такие травмы очень неприятные. Посмотрим, как он восстановится», – сказал Аткинсон.

В первых четырех матчах нового сезона НБА Сэм Меррилл в среднем набирал 17,3 очка, 2 подбора и 2 передачи за 26 минут на площадке.