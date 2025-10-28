Джейсон Кидд о ключевом моменте матча с «Оклахомой»: «Д’Анджело почувствовал, что у него есть хороший момент для броска – просто не попал»

Джейсон Кидд разобрал решающее владение в концовке матча с «Оклахомой».

«Даллас » смог сократить 22-очковое отставание до минимума на последних минутах четвертой четверти, однако в итоге уступил «Тандер» со счетом 94:101.

«Ребята действовали правильно под давлением… Мы хотели разыграть эпизод до конца, но Д’Анджело почувствовал, что у него есть хороший момент для броска – просто не попал», – сказал главный тренер «Маверикс».

Новичок и первый номер драфта Купер Флэгг провел неудачный матч, набрав всего 2 очка при реализации 1 из 9 бросков. Кидд отметил, что подобные ситуации важны для роста молодых игроков.

«Он получил повреждение в начале игры... мы выпустили другого игрока, и ребята поддержали его. Это ценный урок, а та группа, что была на паркете, создала нам шанс на победу», – заявил Кидд .