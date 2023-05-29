Командам НБА не понравилось, как Брэндон Миллер отреагировал на вопросы про инцидент с оружием

Теги происшествия Шарлотт Портленд НБА драфт НБА Брэндон Миллер Баскетбол

Заинтересованным командам НБА не понравилось, как будущий новичок Брэндон Миллер отреагировал на вопросы про инцидент с оружием.

Об этом сообщает драфт-инсайдер ESPN Джонатан Гивони.

По данным полиции, форвард университета Алабама предоставил своему партнеру по команде Дариусу Майлзу огнестрельное оружие, из которого позже Майлз застрелил 23-летнюю девушку. Прокурор не нашел оснований для предъявления обвинений Миллеру. Игрок полностью сотрудничал с полицией.

Во время недавних собеседований с клубами НБА Миллер предоставил им соответствующие документы от адвокатов и отказался отвечать на вопросы про инцидент. Он считает, что в бумагах есть вся необходимая информация.

Как пишет журналист, у «Шарлотт» (2-й пик драфта-2023) и «Портленда» (3-й пик) все еще остались вопросы, на которые они так и не получили ответы.

Миллер претендует на выбор в первой тройке драфта-2023.

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