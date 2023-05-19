Аналитик Джонатан Гивони: «Не вижу сценария, при котором «Портленд» обменивает свой пик»

Теги Портленд НБА драфт НБА Анферни Саймонс Скут Хендерсон Баскетбол

Аналитик ESPN Джонатан Гивони сомневается, что «Портленд» откажется от возможности выбора под третьим номером на драфте НБА 2023.

«Честно говоря, я не вижу сценария, при котором они обменивают свой пик. «Блэйзерс» будут очень довольны выбором Брэндона Миллера или Скута Хендерсона.

Добавлю, что они собираются изучить возможности приобретения близнецов Томпсона и Кэма Уитмора.

Думаю, что это будет процесс, в ходе которого они рассмотрят множество различных вариантов», – заявил Гивони в эфире подкаста Зака Лоу.

Лоу отметил, что не уверен, что третьего пика и Анферни Саймонса будет достаточно для приобретения Микэла Бриджеса или О Джи Ануноби.

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2 комментария

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fhneh
Ануноби в подарочный бант завернут за Саймонса плюс третий пик. Бриджес да, неприкасаемый
+7
0
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Tim Timson
за третий пик, Торонто напечет пирогов в дорогу О Джи и проезд оплатит до Орегона)
+4
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