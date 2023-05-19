Аналитик Джонатан Гивони: «Не вижу сценария, при котором «Портленд» обменивает свой пик»

Аналитик ESPN Джонатан Гивони сомневается, что « » откажется от возможности выбора под третьим номером на драфте 2023.

«Честно говоря, я не вижу сценария, при котором они обменивают свой пик. «Блэйзерс» будут очень довольны выбором Брэндона Миллера или .

Добавлю, что они собираются изучить возможности приобретения близнецов Томпсона и Кэма Уитмора.

Думаю, что это будет процесс, в ходе которого они рассмотрят множество различных вариантов», – заявил Гивони в эфире подкаста Зака Лоу.

Лоу отметил, что не уверен, что третьего пика и будет достаточно для приобретения Микэла Бриджеса или О Джи Ануноби.

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