«Реал» может сделать исключение ради Эди Тавареша. На данный момент клуб не платит игрокам более 3,5 млн евро

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Реал чемпионат Испании Эди Тавареш Баскетбол

«Реал» готов пойти на исключение ради продления контракта центрового Эди Тавареша.

На данный момент мадридский клуб придерживается правила, согласно которому не платит одному игроку более 3,5 миллиона евро за сезон. Из-за этого переговоры между сторонами зашли в тупик.

«Реал» ради сохранения самого ценного игрока последнего «Финала четырех» Евролиги может пересмотреть это правило.

31-летний Тавареш по действующему контракту, который рассчитан до 2024 года, получает 2 миллиона евро и является самым высокооплачиваемым баскетболистом «Реала» (9-е место в Евролиге).

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