«Реал» может сделать исключение ради Эди Тавареша. На данный момент клуб не платит игрокам более 3,5 млн евро

« » готов пойти на исключение ради продления контракта центрового .

На данный момент мадридский клуб придерживается правила, согласно которому не платит одному игроку более 3,5 миллиона евро за сезон. Из-за этого переговоры между сторонами зашли в тупик.

«Реал» ради сохранения самого ценного игрока последнего «Финала четырех» может пересмотреть это правило.

31-летний Тавареш по действующему контракту, который рассчитан до 2024 года, получает 2 миллиона евро и является самым высокооплачиваемым баскетболистом «Реала» (9-е место в Евролиге).

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